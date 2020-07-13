سيدي بلعباس - أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين في إطار زيارة عمل لولاية سيدي بلعباس، على تشغيل شبكة الغاز الطبيعي لفائدة سكان قرية "جواهر" التي تعتبر منطقة ظل ببلدية سيدي لحسن.

وخلال لقاءه بسكان القرية الذين رحبوا به، طمأنهم السيد جراد فيما يخص تكفل السلطات بمشاكلهم اليومية، متوجها اليهم بالقول : "نحاول حل المشاكل اليومية للمواطنين من ماء وغاز وغيرها من الخدمات".

وحثهم في هذا الصدد على طرح انشغالاتهم المختلفة إلى والي الولاية الذي عليه "التكفل بها"، كما أكد الوزير الأول.

للإشارة، فان شبكة الغاز الطبيعي التي اشرف الوزير الأول على تشغيلها و التي يبلغ طولها 4ر8 كلم و أنجزت في ظرف 60 يوما، مكنت من إيصال هذه الطاقة لفائدة 305 مسكن.

وبعين المكان استمع السيد جراد الذي كان مرفوقا بوفد وزاري إلى عرض حول تقدم أشغال انجاز مشروع شبكة للتطهير بهذه المنطقة و التي بلغت نسبة انجاز قنواتها الممتدة على طول 4.100 متر، نسبة 65 بالمائة.

وستسمح هذه الشبكة بالقضاء على حفر الصرف الصحي العشوائية ومحاربة الأمراض المتنقلة عبر المياه وتحسين إطار الحياة للساكنة.

وبالمناسبة، قدم مسؤول الولاية تقريرا للوزير الأول حول وضعية مناطق الظل التي يبلغ عددها 189 نقطة تتطلب 364 عملية تنموية في مختلف المجالات منها التربية و الصحة وغاز المدينة و الكهرباء مشيرا الى انه تم لحد الآن انجاز 131 عملية وتوجد 64 عملية في طور الانجاز.

وبخصوص ربط بعض مناطق الظل بالطاقة الشمسية أعلن الوزير الأول عن قرار تخصيص غلاف مالي قدره 400 مليون دج لتمويل هذه العملية بالولاية.

كما يرتقب تزويد حوالي ألف مسكن بمناطق الظل بالطاقة بواسطة غاز البروبان.

يذكر أن نسبة الربط بالكهرباء بالولاية بلغت 99 بالمائة وبالغاز الطبيعي بنحو 94 بالمائة حسب الشروحات المقدمة للوزير الأول.

جراد يشرف بسيدي بلعباس على تشغيل شبكة الغاز الطبيعي بقرية جواهر ببلدية سيدي لحسن

سيدي بلعباس - أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين في إطار زيارة عمل لولاية سيدي بلعباس، على تشغيل شبكة الغاز الطبيعي لفائدة سكان قرية "جواهر" التي تعتبر منطقة ظل ببلدية سيدي لحسن.

وخلال لقاءه بسكان القرية الذين رحبوا به، طمأنهم السيد جراد فيما يخص تكفل السلطات بمشاكلهم اليومية، متوجها اليهم بالقول : "نحاول حل المشاكل اليومية للمواطنين من ماء وغاز وغيرها من الخدمات".

وحثهم في هذا الصدد على طرح انشغالاتهم المختلفة إلى والي الولاية الذي عليه "التكفل بها"، كما أكد الوزير الأول.

للإشارة، فان شبكة الغاز الطبيعي التي اشرف الوزير الأول على تشغيلها و التي يبلغ طولها 4ر8 كلم و أنجزت في ظرف 60 يوما، مكنت من إيصال هذه الطاقة لفائدة 305 مسكن.

وبعين المكان استمع السيد جراد الذي كان مرفوقا بوفد وزاري إلى عرض حول تقدم أشغال انجاز مشروع شبكة للتطهير بهذه المنطقة و التي بلغت نسبة انجاز قنواتها الممتدة على طول 4.100 متر، نسبة 65 بالمائة.

وستسمح هذه الشبكة بالقضاء على حفر الصرف الصحي العشوائية ومحاربة الأمراض المتنقلة عبر المياه وتحسين إطار الحياة للساكنة.

وبالمناسبة، قدم مسؤول الولاية تقريرا للوزير الأول حول وضعية مناطق الظل التي يبلغ عددها 189 نقطة تتطلب 364 عملية تنموية في مختلف المجالات منها التربية و الصحة وغاز المدينة و الكهرباء مشيرا الى انه تم لحد الآن انجاز 131 عملية وتوجد 64 عملية في طور الانجاز.

وبخصوص ربط بعض مناطق الظل بالطاقة الشمسية أعلن الوزير الأول عن قرار تخصيص غلاف مالي قدره 400 مليون دج لتمويل هذه العملية بالولاية.

كما يرتقب تزويد حوالي ألف مسكن بمناطق الظل بالطاقة بواسطة غاز البروبان.

يذكر أن نسبة الربط بالكهرباء بالولاية بلغت 99 بالمائة وبالغاز الطبيعي بنحو 94 بالمائة حسب الشروحات المقدمة للوزير الأول.