Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كورونا: تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى 9 بلديات بولاية بسكرة

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 13:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات
كورونا: تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى 9 بلديات بولاية بسكرة

الجزائر- قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى تسع بلديات بولاية بسكرة وذلك من الساعة الرابعة زوالا إلى السادسة صباحا لمدة 15 يوما ابتداء من يوم الثلاثاء, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لذات الوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أنه "عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-168 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 المتضمن تمديد الحجر المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19), لاسيما المادة 03 منه التي تلزم السيدات والسادة الولاة عند الضرورة بإقرار حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف مكانا أو بلدية أو حيا أو أكثر تشهد بؤر للعدوى".

وأضاف في ذات السياق أنه "وبالنظر إلى تطور الوضعية الوبائية بولاية بسكرة, تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنين, بعد موافقة السلطات العمومية المختصة, بتعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى تسعة (09) بلديات من الساعة الرابعة (16:00) زوالا الى غاية الساعة السادسة (6:00) صباحا لمدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم الثلاثاء 14 جويلية 2020".

اقرأ أيضا:       كوفيد-19: حجر منزلي جزئي على كل بلديات ورقلة من الساعة 17 مساء إلى 5 صباحا ابتداء من السبت

ويشمل هذا الاجراء البلديات الآتية: بسكرة, سيدي عقبة, أولاد جلال, طولقة, زريبة الوادي, الدوسن, سيدي خالد, شتمة وعين الناقة.

وأكدت الوزارة أنه "ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على مستوى البلديات المذكورة أعلاه, التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية, الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".

آخر تعديل على الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 14:01
كلـمات مفتـاحيــة :
كورونا: تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى 9 بلديات بولاية بسكرة
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 13:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.13

كورونا: تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى 9 بلديات بولاية بسكرة

20.07.13

تنصيب اللواء تلمساني قائدا جديدا للناحية العسكرية الرابعة خلفا للفقيد اللواء علايمية

20.07.13

الرئيس تبون يأمر بتسريع دخول 40 وحدة صيدلانية جديدة حيز الانتاج

20.07.13

هدوء حذر يسود مالي بعد يومين من الاحتجاجات وسط مساعي لاحتواء الأزمة

20.07.13

الدخول المدرسي2020-2021: ضمان انطلاق فعلي للدروس يوم 4 أكتوبر في ظل الاجراءات الوقائية

20.07.13

طاقة: الرئيس تبون يأمر ببعث نشاطات استكشاف الاحتياطات الطاقوية غير المستغلة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.11

الشريف بوبغلة والشيخ بوزيان : رمزان للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي

20.07.08

مناجم: الرئيس تبون يعطي تعليمات للحكومة للشروع في استغلال حقلين كبيرين للحديد و الزنك

20.07.09

 كوفيد-19: رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل لدراسة الوضعية الصحية في البلاد

20.07.08

الغازات الطبية: المتعاملون جاهزون لتجميع قدراتهم للاستجابة للطلب

20.07.09

كوفيد-19: عدة إجراءات للإبقاء على الوضع تحت السيطرة

20.07.07

البويرة: توقيف ثلاثة اشخاص يشتبه في ضلوعهم في مقتل محامية شابة بعين بسام