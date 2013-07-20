كورونا: تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى 9 بلديات بولاية بسكرة

الجزائر- قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى تسع بلديات بولاية بسكرة وذلك من الساعة الرابعة زوالا إلى السادسة صباحا لمدة 15 يوما ابتداء من يوم الثلاثاء, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لذات الوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أنه "عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-168 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 المتضمن تمديد الحجر المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19), لاسيما المادة 03 منه التي تلزم السيدات والسادة الولاة عند الضرورة بإقرار حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف مكانا أو بلدية أو حيا أو أكثر تشهد بؤر للعدوى".

وأضاف في ذات السياق أنه "وبالنظر إلى تطور الوضعية الوبائية بولاية بسكرة, تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنين, بعد موافقة السلطات العمومية المختصة, بتعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى تسعة (09) بلديات من الساعة الرابعة (16:00) زوالا الى غاية الساعة السادسة (6:00) صباحا لمدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم الثلاثاء 14 جويلية 2020".

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ويشمل هذا الاجراء البلديات الآتية: بسكرة, سيدي عقبة, أولاد جلال, طولقة, زريبة الوادي, الدوسن, سيدي خالد, شتمة وعين الناقة.