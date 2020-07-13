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سعيدة: تنصيب عميد أول للشرطة بومصباح عبد المالك رئيسا للأمن الولائي

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 12:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات

سعيدة ـ تولى العميد أول للشرطة, بومصباح عبد المالك, منصبه الجديد كرئيس للأمن الولائي لسعيدة مساء أمس الأحد, خلفا لعميد أول للشرطة الجيلالي دويسي الذي كلف بمهام أخرى بولاية وهران, حسبما علم يوم الإثنين لدى مديرية الّأمن الولائي.

و أشرف على مراسم تنصيب رئيس الأمن الولائي الجديد ممثل المدير العام للأمن الوطني مراقب الشرطة بوبكر أبو أحمد الذي أشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار سلسلة التحويلات التي سطرتها المديرية العامة للأمن الوطني تطبيقا لمنهجية التداول على المسؤوليات و إتاحة الفرصة لجميع الكفاءات لتقلد مناصب المسؤولية.

من جانبه, أشار رئيس الأمن الولائي الجديد  إلى أنه سيسعى جاهدا بالتنسيق مع الشركاء في الميدان من أجل تأدية المهام الشرطية و تطبيق قوانين الجمهورية, معبرا عن مدى امتنانه للثقة التي حظي بها لتعيينه على رأس مديرية الأمن الولائي.

كما ثمن جهود مدير الأمن الولائي السابق و جميع اطارات و منتسبي أمن الولاية المبذولة حفاظا على أمن و ممتلكات المواطنين.

كلـمات مفتـاحيــة :
سعيدة: تنصيب عميد أول للشرطة بومصباح عبد المالك رئيسا للأمن الولائي
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 12:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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