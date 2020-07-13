سكيكدة: إيداع مدير وكالة "كاكوبات" الحبس في قضايا فساد

سكيكدة - أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة مساء الأحد بإيداع رهن الحبس المدير المحلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري "كاكوبات" عن تهم تتعلق بقضايا فساد و اختلاس, حسب ما علم اليوم الاثنين من مصدر قضائي.

و أوضح ذات المصدر أن كلا من سكريتيرة المدير و 7 أشخاص آخرين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية مضيفا بأن مدير كاكوبات وجهت له تهم متعلقة بـ"اختلاس أموال عمومية" و "سوء استغلال الوظيفة" و "جنحة المساس بأنظمة المعالجة المالية للمعطيات بالتعديل عن طريق الغش" فيما وجهت لسكريتيرته تهمة "المشاركة في اختلاس أموال عمومية" بالإضافة إلى نفس التهم السالفة الذكر.

أما الأشخاص السبعة الآخرين فيتابعون بتهم "الإخفاء العمدي لجزء من العائدات المتحصل عليها من اختلاس الأموال العمومية" و "جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية".

و كان مدير كاكوبات و سكريتيرته يقومان, حسب المصدر القضائي, بالولوج إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات و القيام بتصريحات تكميلية للأجور و نسبها لأشخاص غير معنيين بها و مقربين لهما كتجار و حرفيين على أساس أنهم عمال مصرح بهم لدى الصندوق مع وضع عناوين وهمية لهم و حسابات بنكية لتجار يبيعون سلعهم بالتقسيط يتم التقرب منهم و اقتناء أشياء من عندهم و استغلال حساباتهم البنكية في عملية الاختلاس.

و أضاف أن المدير و سكريتيرته بالإضافة إلى باقي الأطراف, متهمين باختلاس 7 ملايين و 290 ألف دج.

للإشارة فقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة إيداع جميع المتهمين الحبس.