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الوزير الأول يشرع في زيارة عمل لولاية سيدي بلعباس

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 09:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرات
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سيدي بلعباس - شرع الوزير الأول, عبد العزيز جراد, اليوم الاثنين في زيارة عمل لولاية سيدي بلعباس يتفقد خلالها مشاريع اقتصادية واجتماعية مدرجة ضمن اطار البرنامج التنموي لهذه الولاية و يشرف أيضا على توزيع سكنات في مختلف الصيغ.

واستهل السيد جراد, مرفوقا بوفد وزاري, زيارته للولاية ببلدية سيدي علي بن يوب بتدشين مصنع لتحويل الرخام والغرانيت أنجز في إطار الاستثمار الخاص ويعتبر الأكبر في إفريقيا.

وببلدية طابية سيزور السيد جراد مستثمرة فلاحية مختصة في الأشجار المثمرة وزراعة الكروم, تستخدم الوسائل المقتصدة للماء في الري الزراعي.

كما سيشرف الوزير الأول بقرية جواهر ببلدية سيدي لحسن, على تشغيل شبكة الغاز الطبيعي لفائدة سكان هذه المنطقة. وسيستمع بعين المكان إلى عرض حول مشروع انجاز شبكة التطهير لفائدة نفس القرية وعرض آخر حول برنامج التكفل بمناطق الظل بالولاية.

ويتضمن برنامج الزيارة أيضا تسمية الحي الجديد 1200 سكن التابع للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن (عدل) باسم الشهيد "بريشي عمار" والاستماع إلى عرض حول برنامج السكن بالولاية.

كما سيشرف على تسمية مركز مكافحة السرطان بسيدي بلعباس باسم المجاهد الراحل "تيجاني هدام" ويستمع بالمناسبة لعرض حول وضعية التكفل بالأزمة الصحية المتعلقة بكوفيد -19 بالولاية.

ويختتم السيد جراد زيارة العمل للولاية بالإشراف على حفل توزيع 1607 سكن في مختلف الصيغ و20 مساعدة للبناء الريفي و 20 حافلة للنقل المدرسي إضافة إلى 10 شاحنات تطهير لفائدة الديوان الوطني للتطهير.

آخر تعديل على الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 10:07
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الوزير الأول يشرع في زيارة عمل لولاية سيدي بلعباس
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 09:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرة   شارك

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