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قسنطينة: حكم بسنة سجنا من بينها ستة أشهر غير نافذة ضد ناشر فيديو يسيء للمركز الاستشفائي الجامعي

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 09:13     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

 قسنطينة- أصدرت محكمة الزيادية بقسنطينة مساء يوم الأحد حكما بسنة سجنا من بينها ستة أشهر غير نافذة ضد ناشر فيديو يسيء للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن باديس.

و قد توبع المعني (س.د) البالغ من العمر 32 سنة بـتهمة"نشر معلومات مغرضة من شأنها أن تمس بالأمن العمومي و بالمصلحة الوطنية عن طريق استعمال شبكة اجتماعية".

للتذكير، تعود القضية إلى نهاية يونيو الماضي عندما نشر المعني فيديو على الفايسبوك يظهر توابيت بساحة مصلحة الطب الشرعي للمركز الاستشفائي الجامعي بن باديس مرفقة بتعليق "يدعي أن هذه التوابيت توجد بها جثامين معرضة لأشعة الشمس".

و كانت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي نشرت بيانا قدمت فيه نفيا قاطعا ذلك مؤكدة أن "الأمر يتعلق بتوابيت فارغة موضوعة بالساحة لاستعمالها عند الحاجة" و أودعت شكوى ضد ناشر الفيديو.

آخر تعديل على الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 09:31
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قسنطينة: حكم بسنة سجنا من بينها ستة أشهر غير نافذة ضد ناشر فيديو يسيء للمركز الاستشفائي الجامعي
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 09:13     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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