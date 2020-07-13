قسنطينة: حكم بسنة سجنا من بينها ستة أشهر غير نافذة ضد ناشر فيديو يسيء للمركز الاستشفائي الجامعي

قسنطينة- أصدرت محكمة الزيادية بقسنطينة مساء يوم الأحد حكما بسنة سجنا من بينها ستة أشهر غير نافذة ضد ناشر فيديو يسيء للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن باديس.

و قد توبع المعني (س.د) البالغ من العمر 32 سنة بـتهمة"نشر معلومات مغرضة من شأنها أن تمس بالأمن العمومي و بالمصلحة الوطنية عن طريق استعمال شبكة اجتماعية".

للتذكير، تعود القضية إلى نهاية يونيو الماضي عندما نشر المعني فيديو على الفايسبوك يظهر توابيت بساحة مصلحة الطب الشرعي للمركز الاستشفائي الجامعي بن باديس مرفقة بتعليق "يدعي أن هذه التوابيت توجد بها جثامين معرضة لأشعة الشمس".