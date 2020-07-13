سطيف: تنصيب عميد أول للشرطة نور الدين بوطباخ رئيسا جديدا لأمن الولاية

سطيف - تم يوم الأحد تنصيب عميد أول للشرطة نور الدين بوطباخ رئيسا جديدا لأمن ولاية سطيف خلفا لعميد أول للشرطة محمد صالح زغادنية الذي حول بذات الصفة إلى أمن ولاية تيزي وزو، حسب ما أورده بيان لأمن الولاية.

و جرى حفل التنصيب بقاعة المحاضرات لأمن الولاية بحضور مدير التعليم و مدارس الشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني مراقب الشرطة محمد مالك مرفوقا بالمفتش الجهوي لشرطة الشرق مراقب الشرطة داود محند الشريف و السلطات المحلية و عدد من متقاعدي سلك الأمن الوطني و عديد الهيئات الشريكة، حسب ذات البيان .

وأكد مدير التعليم و مدارس الشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني مراقب الشرطة محمد مالك خلال كلمة ألقاها بالمناسبة بأن تنصيب رئيس أمن ولاية سطيف الجديد " يندرج في إطار سياسة المديرية العامة للأمن الوطني التي ترتكز على التداول على المسؤوليات مع إتاحة الفرصة لجميع الطاقات و الكفاءات " وفق ما جاء في البيان .