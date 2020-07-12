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ولاية الجزائر: حظر دخول شاحنات المواشي ومنع بيع المواشي والأعلاف خارج النقاط المرخصة

  أدرج يـوم : الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 18:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات
ولاية الجزائر: حظر دخول شاحنات المواشي ومنع بيع المواشي والأعلاف خارج النقاط المرخصة

الجزائر - أعلن والي ولاية الجزائر يوسف شرفة اليوم الأحد عن حظر دخول الشاحنات والمركبات الناقلة للمواشي وكذا منع نشاط بيع المواشي والأعلاف خارج النقاط المرخص لها إداريا، حسبما جاء في بيان لمصالح ولاية الجزائر.

وأوضح البيان الذي نشر على صفحة الفايسبوك لولاية الجزائر أن والي ولاية الجزائر، في إطار تعزيز التدابير الصحية والوقائية الرامية إلى منع تفشي فيروس كورونا المستجد وتقويضه خاصة بما تمثله بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية من استقطاب الجمهور وقد تشكل خطورة لانتشار عدوى الفيروس، قرر حظر دخول الشاحنات والمركبات الناقلة للمواشي تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا".

وأضاف ذات المصدر أنه "يمنع منعا باتا نشاط بيع المواشي والاعلاف خارج النطاق المرخص لها إداريا".

وجاء في البيان أن "هذه الإجراءات تستثني نقل المواشي الموجهة للمذابح وبموجب شهادة بيطرية".

وشدد الوالي في الختام على ضرورة الاحترام الصارم لمجمل التدابير الصحية والوقائية كما يدعو المواطنين إلى الامتثال بكل صرامة لقواعد النظافة وإلزامية ارتداء الأقنعة الواقية تفاديا لانتشار الوباء".

آخر تعديل على الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 19:12
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ولاية الجزائر: حظر دخول شاحنات المواشي ومنع بيع المواشي والأعلاف خارج النقاط المرخصة
  أدرج يـوم : الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 18:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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