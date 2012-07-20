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ساحة البريد المركزي: تقدم 60 بالمائة في أشغال تهيئة 22 محل تجاري بممر النفق الأرضي

  أدرج يـوم : الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 18:01     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات
ساحة البريد المركزي: تقدم 60 بالمائة في أشغال تهيئة 22 محل تجاري بممر النفق الأرضي

الجزائر - بلغت أشغال تهيئة وتأهيل 22 محل تجاري بممر النفق الأرضي لساحة البريد المركزي ببلدية الجزائر الوسطى نسبة 60 بالمائة، حسبما أفاد به اليوم الاحد رئيس ذات الجماعة المحلية.

وأوضح عبد الحكيم بطاش في تصريح ل/واج أن أشغال تهيئة المحلات التجارية وإعادة تأهيلها على مستوى ممر النفق الأرضي لساحة البريد المركزي ببلدية الجزائر الوسطى بلغ نسبة 60 بالمائة من الإنجاز، مبرزا أن وتيرة الأشغال توقفت خلال فترة خمسة أشهر الأخيرة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأرجع ذات المصدر أسباب تعطل أشغال المشروع، التي انطلقت منذ 3 سنوات وتشمل تهيئة وتأهيل 22 محل، إلى بعض الصعوبات والمشاكل التقنية لهذا الموقع، على غرار تسرب المياه والرطوبة وقد تم معالجتها ووضع أنظمة تأمين على مستوى الممر الأرضي وإصلاح البلاط ، مشيرا إلى أن الأشغال حاليا وصلت الى مرحلة وضع نظام للتبريد والتكييف.

كما ذكر المصدر أن عملية التهيئة التي رصدت لها ميزانية تقدر ب 7 ملايير سنتيم تمت "باستشارة مصالح المراقبة التقنية للبناء"، خاصة أن الموقع استراتيجي ويعرف حركة كثيفة للراجلين.

من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول ان المحلات ال22 ستكون "مركزا تجاريا عصريا بمعايير عالمية وستخصص لاحتضان أكبر العلامات التجارية العالمية وهو مشروع طموح خاصة أن البلدية تستقطب يوميا قرابة 1 مليون زائر من بلديات العاصمة وباقي الولايات".

واستنادا لذات المصدر، سيتم استلام المركز التجاري كاملا نهاية العام الجاري 2020 ويحتوي على خدمات عصرية ومرافق نوعية.

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ساحة البريد المركزي: تقدم 60 بالمائة في أشغال تهيئة 22 محل تجاري بممر النفق الأرضي
  أدرج يـوم : الأحد, 12 تموز/يوليو 2020 18:01     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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