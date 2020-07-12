ايقاف عنصري (02) دعم للجماعات الارهابية بتمنراست (وزارة الدفاع) -

مالي: رئيس الوزراء يتعهد بتشكيل حكومة انفتاح -

اللاجئون الصحراويون: الاتحاد الأوروبي فند قطعا التحويل المزعوم للمساعدات الإنسانية -

مقتل المحامية طرافي ياسمين: إيداع المشتبه فيهم الثلاثة الحبس المؤقت -

كوفيد-19 : إطلاق حملة وطنية شاملة لتحسيس المواطنين الأسبوع المقبل -

إغلاق الشواطئ يزيد من الضغط على الفضاءات الغابية و يرفع من مخاطر الحرائق -

بوقدوم: الجزائر تولي كل الاهتمام للملف المالي في إطار رئاستها للجنة متابعة و تنفيذ اتفاق السلام -

كوفيد-19 : بلجود يدعو الولاة إلى إيجاد ميكانيزمات عملية لتنفيذ التدابير الوقائية الجديدة -

الشلف: الإطاحة بشبكة محلية لترويج المؤثرات العقلية بوادي الفضة -

كوفيد-19: وزارة الاتصال تحذر من التضليل الإعلامي وخطاب التهويل -

كورونا: مديرية الصحة لسطيف تنفي ما نقلته صحيفة ليبرتي عن عدد الوفيات في الولاية -

كوفيد-19: ضمان التموين بمختلف السلع الاساسية للولايات المعنية باجراءات عدم التنقل -

بوقدوم: التاريخ المشترك والمصير الواحد لشعوب المنطقة يملي التمسك ببناء اتحاد المغرب العربي -

انخفاض أسعار الصادرات بـ 14.3% وارتفاع أسعار الواردات بـ 1.3% في الثلاثي الأول من 2020 -

كورونا: 470 إصابة جديدة, 251 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة -

وفاة المجاهد عبد الله يلس آخر شهود عيان مجازر 8 ماي 1945 بقالمة -

بن بوزيد يأمر الصيدلية المركزية للمستشفيات بتوزيع وسائل الوقاية لعمال الصحة في أقرب وقت -

بوقدوم: ملف الذاكرة أولوية وهناك إرادة إيجابية من الرئيس الفرنسي لتسويته -

صبري بوقدوم يجدد رفض الجزائر لأي تدخل أجنبي في ليبيا -