الشلف: الإطاحة بشبكة محلية لترويج المؤثرات العقلية بوادي الفضة

وأوضح , ملازم أول, فراحنة حليم, ل"وأج", أن هذه العملية النوعية التي تندرج في إطار محاربة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية تمت استغلالا لمعلومات مفادها نشاط مجموعة من الأشخاص في ترويج وبيع الأقراص المهلوسة لتباشر ذات الفرقة تحرياتها وأبحاثها.

وأسفرت هذه العملية استنادا للمصدر عن توقيف ثلاث أشخاص (37 إلى 43 سنة) وحجز زهاء 1974 قرص مهلوس ومبلغ مالي وكذا سيارة سياحية كانت تستعمل في نشاط هذه الشبكة.

وبعد استكمال الملف الجزائي المنجز في حق المشتبه فيهم حول قضية "الاتجار غير الشرعي في المؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة" تم إحالتهم على الجهات القضائية لدى محكمة العطاف.