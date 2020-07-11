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الشلف: الإطاحة بشبكة محلية لترويج المؤثرات العقلية بوادي الفضة

  أدرج يـوم : السبت, 11 تموز/يوليو 2020 19:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات
الشلف: الإطاحة بشبكة محلية لترويج المؤثرات العقلية بوادي الفضة

الشلف - أطاحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة وادي الفضة (20 كلم شرق الشلف) بشبكة محلية لترويج المؤثرات العقلية وحجزت قرابة 2000 قرص مهلوس, حسبما علم السبت لدى ذات الجهاز الأمني.

وأوضح , ملازم أول, فراحنة حليم, ل"وأج", أن هذه العملية النوعية التي تندرج في إطار محاربة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية تمت استغلالا لمعلومات مفادها نشاط مجموعة من الأشخاص في ترويج وبيع الأقراص المهلوسة لتباشر ذات الفرقة تحرياتها وأبحاثها.

وأسفرت هذه العملية استنادا للمصدر عن توقيف ثلاث أشخاص (37 إلى 43 سنة) وحجز زهاء 1974 قرص مهلوس ومبلغ مالي وكذا سيارة سياحية كانت تستعمل في نشاط هذه الشبكة.

وبعد استكمال الملف الجزائي المنجز في حق المشتبه فيهم حول قضية "الاتجار غير الشرعي في المؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة" تم إحالتهم على الجهات القضائية لدى محكمة العطاف.

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الشلف: الإطاحة بشبكة محلية لترويج المؤثرات العقلية بوادي الفضة
  أدرج يـوم : السبت, 11 تموز/يوليو 2020 19:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

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