Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كورونا: مديرية الصحة لسطيف تنفي المعلومة حول عدد الوفيات في الولاية التي نقلتها صحيفة ليبرتي

  أدرج يـوم : السبت, 11 تموز/يوليو 2020 19:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات
كورونا: مديرية الصحة لسطيف تنفي المعلومة حول عدد الوفيات في الولاية التي نقلتها صحيفة ليبرتي

سطيف – نفت مديرية الصحة و السكان لولاية سطيف جملة و تفصيلا، في إرسالية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الأرقام المتعلقة بعدد الوفيات بفيروس كورونا في هذه الولاية، التي أعلنت عنها يومية ليبرتي في مقال نشر السبت.

و جاء في ذات المراسلة أن الأرقام التي أعلنتها هذه الصحيفة في مقال بعنوان "سطيف المنكوبة" الصادر في الحادي عشر من الشهر الحالي "ليست مبررة ولا تعكس الوضع الوبائي للولاية، وأن التصريحات حول وفيات كوفيد- 19 مرسمة من خلال نتائج تفاعل البوليمراز المتسلسل اختصارًا (PCR) و الشهادة التفصيلية للوفيات". 

وبالتالي، ووفقًا لذات المصدر، فإن 19 حالة وفاة مسجلة على مستوى المؤسسة الاستشفائية العمومية بالعلمة، التي أعلنت عنها هذه الصحيفة اليومية، ليس لها علاقة بكوفيد- 19 وبنتائج تفاعل البوليمراز المتسلسل اختصارًا (PCR)، ولا حتى 9 وفيات بالمركز الاستشفائي الجامعي بسطيف.

في هذا الصدد أعلنت مديرية الصحة والسكان بسطيف عن 03 وفيات على مستوى الولاية بأكملها يوم 10 من الشهر الحالي (حالة واحدة في في المركز الاستشفائي الجامعي بسطيف، و 01 حالة وفاة في المؤسسة الاستشفائية بعين آزال و وفاة أخرى في المؤسسة الاستشفائية العمومية بعين الكبيرة)، و ثلات حالات أخرى خلال يوم السبت 11 يوليو (01 في في المركز الاستشفائي الجامعي بسطيف، و 01 بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بعين اولمان و وفاة واحدة بالمؤسسة الاستشفائية العمومية ببوقاعة.

و وفقاً للحصيلة حسب كل مؤسسة استشفائية، الواردة في هذه المراسلة، خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 11 يوليو، فان المركز الاستشفائي الجامعي بسطيف قد سجل ستة وفيات و المؤسسة الاستشفائية بعين ازال 10، و المؤسسة الاستشفائية العمومية بالعلمة 08، و عين اولمان 15، و بوقاعة 06، و عين الكبيرة 03، و بني ورتيلان 02 وفيات.

كلـمات مفتـاحيــة :
كورونا: مديرية الصحة لسطيف تنفي المعلومة حول عدد الوفيات في الولاية التي نقلتها صحيفة ليبرتي
  أدرج يـوم : السبت, 11 تموز/يوليو 2020 19:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.11

كوفيد-19 : بلجود يدعو الولاة إلى إيجاد ميكانيزمات عملية لتنفيذ التدابير الوقائية الجديدة

20.07.11

الشلف: الإطاحة بشبكة محلية لترويج المؤثرات العقلية بوادي الفضة

20.07.11

كوفيد-19: وزارة الاتصال تحذر من التضليل الإعلامي وخطاب التهويل

20.07.11

كورونا: مديرية الصحة لسطيف تنفي المعلومة حول عدد الوفيات في الولاية التي نقلتها صحيفة…

20.07.11

كوفيد-19: ضمان التموين  بمختلف السلع الاساسية  للولايات المعنية باجراءات عدم التنقل

20.07.11

بوقدوم: التاريخ المشترك والمصير الواحد لشعوب المنطقة يملي التمسك ببناء اتحاد المغرب العربي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.11

الشريف بوبغلة والشيخ بوزيان : رمزان للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي

20.07.09

 كوفيد-19: رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل لدراسة الوضعية الصحية في البلاد

20.07.08

الغازات الطبية: المتعاملون جاهزون لتجميع قدراتهم للاستجابة للطلب

20.07.08

مناجم: الرئيس تبون يعطي تعليمات للحكومة للشروع في استغلال حقلين كبيرين للحديد و الزنك

20.07.09

كوفيد-19: عدة إجراءات للإبقاء على الوضع تحت السيطرة

20.07.07

البويرة: توقيف ثلاثة اشخاص يشتبه في ضلوعهم في مقتل محامية شابة بعين بسام