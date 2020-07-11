ولاية الجزائر: الترخيص لسيارات الأجرة بمواصلة العمل و ناقلي البضائع وممولي الأسواق غير معنيين بإجراءات المنع من السير بين الولايات

الجزائر - أكدت مصالح ولاية الجزائر اليوم الجمعة ان سيارات الاجرة مرخص لها بمواصلة نشاطها بصفة عادية مع مراعاة مواعيد الحجر الصحي و ان شاحنات نقل البضائع و ممولي الأسواق غير معنيين بإجراءات المنع من السير بين الولايات التي أعلن عنها امس الخميس، حسب بيان ذات المصالح.

وأوضح البيان، انه في اطار الإجراءات المقررة والرامية للتصدي لجائحة كورونا ومكافحتها في شقها المتعلق بمنع حركة من وإلى ولاية الجزائر، يرخص لسيارات الأجرة على مستوى الولاية بممارسة نشاطهم بصفة عادية مع مراعاة توقيت الحجر الصحي، وكذلك ناقلي البضائع وممولي الأسواق انهم "غير معنيين بإجراءات المنع من السير من وإلى إقليم الولاية".

يذكر ان ذات المصالح، كانت قد أعلنت عن منح "ترخيص استثنائي" للسماح لمواطني الولاية الموجودين خارج إقليم ولاية الجزائر وكذا مواطنو الولايات الأخرى الموجودين بإقليم ولاية الجزائر للالتحاق بمقر إقامتهم حتى الساعة الثامنة (20.00) مساء وهو توقيت بداية الحجر الصحي.