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الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لوهران: يمكن لحاملي المشاريع استخدام منصة "أرائكم" لتحسين النظام

  أدرج يـوم : الجمعة, 10 تموز/يوليو 2020 18:11     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

 

وهران - سيتمكن حاملي المشاريع التابعين للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لوهران من تقديم الاقتراحات والانشغالات من أجل تحسين النظام من خلال المنصة الإلكترونية "أرائكم", حسبما استفيد من الفرع المحلي لذات الهيئة.

وستسمح هذه المنصة التي وضعتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لحاملي المشاريع بصياغة جميع الاقتراحات والانشغالات وطرح جميع المشاكل المتعلقة بإنشاء المؤسسات وذلك بهدف تحسين نوعية الخدمات والمزايا المقدمة للجمهور.

كما يمكن أيضا لحاملي المشاريع والجامعيين والخبراء في ميدان العمل والنقابيين والجمعيات وممثلي المجتمع المدني التعبير عن اقتراحاتهم والتدخل في هذه المنصة.

وللترويج لهذه المنصة, استخدم الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بشكل أساسي الخدمات الإلكترونية للوصول إلى مستخدميها بسبب كوفيد -19 .

وقد تم توزيع المنشورات والملصقات للزوار بمقر الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة حيث يتم تقديم شروحات للدخول لهذه المنصة وفوائدها اليومية, وفق نفس المصدر.

للتذكير فإن هذه المنصة دائمة ولكنها ستكون مفتوحة لفترات محدودة عدة مرات خلال السنة مما سيسمح لإطارات وخبراء الصندوق بدراسة انشغالات وتظلمات حاملي المشاريع.

آخر تعديل على الجمعة, 10 تموز/يوليو 2020 18:35
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الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لوهران: يمكن لحاملي المشاريع استخدام منصة "أرائكم" لتحسين النظام
  أدرج يـوم : الجمعة, 10 تموز/يوليو 2020 18:11     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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