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ولاية الجزائر: منع حركة المرور لمركبات النقل الجماعي العمومي و الخاص خلال نهاية الأسبوع

  أدرج يـوم : الجمعة, 10 تموز/يوليو 2020 15:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
ولاية الجزائر: منع حركة المرور لمركبات النقل الجماعي العمومي و الخاص خلال نهاية الأسبوع

الجزائر - أنهت مصالح ولاية الجزائر إلى كافة مواطني الجزائر العاصمة انه سيتم منع حركة المرور, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا, بالنسبة لمركبات النقل الحضري الجماعي العمومي و الخاص خلال عطل نهاية الأسبوع ابتداء من يوم الجمعة, حسب ما جاء في بيان لذات المصالح.

و أوضح البيان انه "تشديدا للإجراءات الرامية للتصدي لجائحة فيروس كورونا و مكافحته وتجسيدا لتعليمات السلطات العليا للبلاد, ينهي والي ولاية الجزائر, يوسف شرفة, إلى علم كافة المواطنات و المواطنين انه تقرر منع حركة المرور تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا عبر كل إقليم الولاية بالنسبة لمركبات النقل الحضري الجماعي العمومي ومركبات النقل الحضري الجماعي الخاص".

و أضاف نفس المصدر أن منع حركة المرور تقرر أن يكون خلال عطل نهاية الأسبوع ابتداء من تاريخ هذا اليوم الجمعة الموافق ل 10 يوليو 2020 و إلى "إشعار لاحق".

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كما دعا والي العاصمة بالمناسبة كافة مواطنات ومواطني العاصمة الى "ضرورة الاحترام الصارم لجميع التدابير الاحترازية والوقائية التي تمليها السلطة الصحية", لاسيما إلزامية ارتداء الكمامات الواقية و احترام قواعد النظافة و التباعد الجسدي من أجل التصدي لهذا الوباء وحفظ الصحة العمومية.

يذكر أن رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, ترأس امس الخميس, جلسة عمل لدراسة الوضعية الصحية في البلاد, اتخذت على اثرها جملة من القرارات منها "منع حركة المرور من وإلى و بين الولايات ال29 المتضررة", من بينها الجزائر العاصمة, لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الجمعة و منع النقل الحضري العمومي والخاص في العطلة الأسبوعية فقط ابتداء من الجمعة في الولايات ال 29 المتضررة.

آخر تعديل على الجمعة, 10 تموز/يوليو 2020 16:02
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ولاية الجزائر: منع حركة المرور لمركبات النقل الجماعي العمومي و الخاص خلال نهاية الأسبوع
  أدرج يـوم : الجمعة, 10 تموز/يوليو 2020 15:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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