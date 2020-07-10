انتشال جثة الغريق المفقود بسد بوسيابة في جزئه الواقع بولاية سكيكدة

وأوضح ذات المصدر بأن الضحية البالغ من العمر 15 سنة والمنحدر من ذات البلدية كان قد غرق مساء أمس الخميس بهذا السد التابع إقليميا لولاية جيجل، مشيرا إلى أن عملية البحث خلال اليوم الأول استمرت لساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة تم خلالها تسخير 11 عونا و غطاسين اثنين من مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة.