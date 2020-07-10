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انتشال جثة الغريق المفقود بسد بوسيابة في جزئه الواقع بولاية سكيكدة

  أدرج يـوم : الجمعة, 10 تموز/يوليو 2020 13:13     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات

سكيكدة - تم اليوم الجمعة انتشال جثة الغريق المفقود بسد بوسيابة في جزئه الواقع ببلدية الولجة بوالبلوط بدائرة عين قشرة (أقصى جنوب سكيكدة) بعد استئناف البحث لليوم الثاني، حسبما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن الضحية البالغ من العمر 15 سنة والمنحدر من ذات البلدية كان قد غرق مساء أمس الخميس بهذا السد التابع إقليميا لولاية جيجل، مشيرا إلى أن عملية البحث خلال اليوم الأول استمرت لساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة تم خلالها تسخير 11 عونا و غطاسين اثنين من مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة.

وأضاف ذات المصدر بأن عملية البحث خلال اليوم الثاني والتي انطلقت فجر اليوم الجمعة سخر لها 11 غطاسا 7 منهم تابعين لوحدة القل (سكيكدة) للحماية المدنية والبقية تابعين لمصالح الحماية المدنية لولاية جيجل.

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انتشال جثة الغريق المفقود بسد بوسيابة في جزئه الواقع بولاية سكيكدة
  أدرج يـوم : الجمعة, 10 تموز/يوليو 2020 13:13     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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