Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ولاية الجزائر: بلديات مقاطعة بئر توتة تمنع بيع أضاحي العيد في الأماكن العمومية

  أدرج يـوم : الجمعة, 10 تموز/يوليو 2020 08:42     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات
ولاية الجزائر: بلديات مقاطعة بئر توتة تمنع بيع أضاحي العيد في الأماكن العمومية

الجزائر - قررت اليوم الخميس بلديات المقاطعة الإدارية بئر توتة الثلاثة (بئر توتة و تسالة المرجة و أولاد شبل) منع بيع أضاحي العيد بالأماكن العمومية و الشوارع للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، حسبما أفاد به بيان لمصالح ولاية الجزائر.

وأوضح البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للولاية بالفايسبوك أن بلدية بئر توتة أصدرت قرارا "يمنع منعا باتا بيع أضاحي العيد في الشوارع والساحات والأماكن العمومية عبر إقليم البلدية من 08 جويلية الجاري إلى غاية 6 أوت القادم".

كما أصدرت بلدية أولاد الشبل بدورها قرارا ينص على "منع بيع الأضاحي في الفضاءات عبر إقليم البلدية".

ومن جهتها أصدرت بلدية تسالة المرجة قرارا يتعلق ب"منع مؤقت شامل لعملية بيع وتجارة المواشي في الأماكن العمومية (ساحات عمومية، حواف الطرقات، أملاك عمومية، قطع أراضي عمومية، الأحياء السكنية أو ما جاورها ...إلخ) والفضاءات الخاصة منها المخصصة كنقاط بيع مرخصة وغير المرخصة وذلك على مستوى تراب البلدية.

وجاء في القرارات الثلاثة أن عدم الامتثال لهذه القرارات سينجر عنه متابعات جزائية طبقا للقوانين السارية، يخلص ذات البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
ولاية الجزائر: بلديات مقاطعة بئر توتة تمنع بيع أضاحي العيد في الأماكن العمومية
  أدرج يـوم : الجمعة, 10 تموز/يوليو 2020 08:42     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.10

ولاية الجزائر: بلديات مقاطعة بئر توتة تمنع بيع أضاحي العيد في الأماكن العمومية

20.07.10

جامعة/كوفيد-19: عرض بروتوكول صحي مؤقت على الشركاء الاجتماعيين

20.07.10

الجرائم الاستعمارية في الجزائر: الماريشال بيجو "اخترع غرف الغاز"

20.07.10

قسنطينة: وفاة الحكم الدولي السابق محمد كوراجي

20.07.09

كوفيد-19: رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل لدراسة الوضعية الصحية في البلاد

20.07.09

كوفيد-19: عدة إجراءات للإبقاء على الوضع تحت السيطرة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.06

استحداث لجنة خاصة لمتابعة انعكاسات تفشي وباء كورونا على مستوى قطاع التجارة

20.07.08

مناجم: الرئيس تبون يعطي تعليمات للحكومة للشروع في استغلال حقلين كبيرين للحديد و الزنك

20.07.06

إرهاب الطرقات: المدير العام للأمن الوطني يدعو إطارات القطاع إلى تقديم مخطط وقائي ناجع

20.07.07

منتدى رؤساء المؤسسات: اختيار 20 فائزا في مسابقة "هاكا ألجيريا ما بعد كوفيد-19"

20.07.06

فتح باب الترشيحات للمشاركة في الدورة 22 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية

20.07.07

البويرة: توقيف ثلاثة اشخاص يشتبه في ضلوعهم في مقتل محامية شابة بعين بسام