البليدة: تنصيب عميد أول للشرطة محمد سرير على رأس أمن الولاية

البليدة - أشرف يوم الخميس المفتش الجهوي لشرطة الوسط بالبليدة مراقب الشرطة شيخ فريد زين الدين ممثلا للمدير العام للأمن الوطني, على مراسيم تنصيب عميد أول للشرطة محمد سرير على رأس أمن الولاية خلفا لعميد أول للشرطة عز الدين طمين الذي كلف بنفس المهام على رأس ولاية الجلفة.

وأوضح المفتش الجهوي لشرطة الوسط لدى اشرافه على مراسيم تسليم واستلام المهام التي جرت على مستوى مقر وحدة حفظ النظام ببني مراد, أن تنصيب رئيس أمن الولاية الجديد الذي تقلد عدة مسؤوليات بسلك الأمن يأتي في إطار سلسلة التحويلات التي سطرتها المديرية العامة للأمن الوطني تطبيقا لمنهجية التداول على المسؤوليات وإتاحة الفرصة لجميع الكفاءات لتقلد مناصب المسؤولية.

كما تساهم هذه المنهجية, يضيف ذات المسؤول, في خلق مناخ التنافس والمبادرة التي تسعى إليهما المديرية العامة للأمن الوطني متمنيا النجاح للوافد الجديد للولاية الذي سبق له و أن عين على رأس أمن ولاية الجزائر العاصمة شاكرا الرئيس السابق على المجهودات التي بذلها منذ تعيينه على رأس الولاية.

من جهته عبر عميد الشرطة طمين عن شكره وامتنانه هو الآخر لجميع إطارات ورتباء أمن الولاية الذين رافقوه طيلة فترة ترأسه لهذه الهيئة الأمنية من أجل الحفاظ على أمن وممتلكات المواطنين خاصة خلال الفترة السابقة التي استدعت بذل المزيد من المجهودات عقب تفشي فيروس كوفيد-19.

بدوره أبدى الرئيس الجديد لأمن الولاية اعتزازه بالثقة التي حظي بها لتعيينه على رأس ولاية البليدة متعهدا بعدم ادخار أي جهد بالتنسيق مع الشركاء في الميدان من أجل تأدية المهام الشرطية و تطبيق قوانين الجمهورية.

للإشارة, فقد حضر مراسيم تسليم واستلام المهام السلطات الولائية على رأسهم الوالي ,كمال نويصر وكذا إطارات الأمن الوطني وعدد من المدراء التنفيذيين.