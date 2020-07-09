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تبسة: قرار ولائي بغلق جميع أسواق و نقاط بيع المواشي للحد من انتشار فيروس كورونا

  أدرج يـوم : الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 11:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرات
تبسة: قرار ولائي بغلق جميع أسواق و نقاط بيع المواشي للحد من انتشار فيروس كورونا

تبسة - أصدر والي تبسة، عطا لله مولاتي، قرارا ولائيا يقضي بالغلق الفوري و بصفة مؤقتة لجميع أسواق ونقاط بيع المواشي عبر جميع بلديات الولاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما علم يوم الخميس من مصالح الولاية.        

وأوضح نفس المصدر أن هذا الإجراء الوقائي دخل منذ أمس الأربعاء حيز التنفيذ وسيظل ساري المفعول إلى غاية إشعار آخر، مردفا بأنه تم إقراره نتيجة "الانتشار السريع للفيروس بالولاية مما عقد الوضعية الوبائية بها".

وسجل أن ولاية تبسة الحدودية تضم عدة نقاط و أسواق لبيع المواشي أهمها سوق الشريعة (جنوب غرب الولاية) الذي يعد الأكبر على مستوى شرق البلاد و يقصده الموالون والمواطنون من مختلف ولايات الوطن، مشيرا إلى أن هذا الغلق المؤقت والاحترازي يهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما تضمن ذات القرار "تخصيص نقاط محددة لبيع المواشي عبر عدة بلديات تحسبا لعيد الأضحى المبارك بداية من تاريخ 25 يوليو الجاري تفتح بين السابعة صباحا والثانية زوالا وتخضع لمراقبة صارمة وتدابير وقائية جد مشددة للوقاية من انتشار الفيروس"، حسبما أشارت إليه مصالح الولاية التي أكدت بأن كل مخالف لهذا الإجراء "سيتعرض لعقوبات قانونية صارمة".

جدير بالذكر أن رئيس الجهاز التنفيذي المحلي كان قد أصدر مطلع الأسبوع الجاري قرارا يقضي بتجميد إبرام عقود الزواج عبر كامل مصالح الحالة المدنية ومنع كل التجمعات على غرار الأفراح والحفلات والولائم كإجراء وقائي ضد تفشي فيروس كورونا.

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تبسة: قرار ولائي بغلق جميع أسواق و نقاط بيع المواشي للحد من انتشار فيروس كورونا
  أدرج يـوم : الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 11:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرة   شارك

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