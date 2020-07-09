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سطيف: تفكيك شبكة وطنية تحترف النصب والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

  أدرج يـوم : الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 13:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
سطيف: تفكيك شبكة وطنية تحترف النصب والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

سطيف - تمكنت الضبطية القضائية لأمن دائرة صالح باي التابع لأمن ولاية سطيف من تفكيك شبكة وطنية تتكون من 8 أفراد تحترف النصب والاحتيال عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي واسترجاع مبلغ 20 مليون دج، حسبما علمته وأج اليوم الخميس من مسؤول خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي محافظ الشرطة عبد الوهاب عيساني.

وأوضح ذات المصدر بأن حيثيات القضية تعود إلى إيداع أحد المواطنين لشكوى بشأن تعرضه للنصب والاحتيال عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من طرف شخص يستعمل هوية وهمية سلبه مبلغا يقدر ب20 مليون دج حيث تم على الفور مباشرة تحريات موسعة مكنت من تحديد هوية أحد أفراد الشبكة.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم الحصول على إذن بتمديد الاختصاص لإحدى ولايات الغرب الجزائري حيث تم توقيف المشتبه به الرئيسي وباقي أفراد الشبكة الواحد تلو الآخر مع استرجاع المبلغ المالي المسلوب من الضحية وكذا جهاز إعلام آلي كان يستعمل للتواصل بينهم إضافة إلى أجهزة إلكترونية أخرى وكذا كمية من المخدرات الصلبة "كوكايين" ناهيك عن حجز ثلاث مركبات سياحية كانوا يستعملونها في تنقلاتهم، حسب ذات المصدر.

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وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه بهم عن جرم "النصب والمشاركة فيه" قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة، حسبما خلص ذات المصدر الأمني.

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سطيف: تفكيك شبكة وطنية تحترف النصب والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
  أدرج يـوم : الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 13:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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