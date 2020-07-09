إقرار حجر منزلي جزئي على بلديتي القالة والشط بولاية الطارف

الجزائر - أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن إقرار حجر منزلي جزئي على مستوى بلديتي القالة والشط بولاية الطارف، من الساعة السابعة (19:00) مساء إلى غاية الخامسة (5:00) صباحا لمدة 15 يوما وهذا بداية من اليوم الخميس.

وجاء في البيان: "عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-168 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 المتضمن تمديد الحجر المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، لا سيما المادة 03 منه التي تلزم السيدات والسادة الولاة عند الضرورة بإقرار حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف مكانا أو بلدية أو حيا أو أكثر تشهد بؤر للعدوى، وبالنظر لتطور الوضعية الوقائية بولاية الطارف، تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنين، بعد موافقة السلطات العمومية المختصة، بإقرار حجر منزلي جزئي على مستوى بلديتي القالة والشط من الساعة السابعة (19:00) مساء إلى غاية الخامسة (5:00) صباحا لمدة خمسة عشر 15 يوما ابتداء من يوم الخميس 09 يوليو 2020".

وأوضحت الوزارة أنه "ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم اقراره على مستوى البلديتين المذكورتين أعلاه التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".