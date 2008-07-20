تخصيص أكثر من 7ر1 مليار دج لإنجاز برامج تنموية بمناطق الظل بمقاطعة الرويبة

وأوضح الوالي المنتدب للرويبة, أحمد بودوح عبر الموقع الرسمي لولاية الجزائر, على هامش زيارة تفقدية لبعض الأحواش بالبلديات التابعة للمقاطعة الإدارية, أن هذه الأخيرة "أعدت 114 برنامج لفائدة مناطق الظل خصص لها مبلغ اجمالي يفوق الـ 7ر1 مليار دج", وأن الأشغال ستباشر بها "فور الانتهاء من إجراءات التعاقد وفقا لما يقتضيه قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام".

ووقف السيد بودوح بالمناسبة على أشغال ربط كل من "حوش لالة درقانة" و "سريج الربيع" التابعين لبلدية الرويبة بشبكة الغاز الطبيعي و الإنارة العمومية وكذا تزفيت الطريق الرئيسي من قبل المؤسسة الولائية "أسروت", وأكد هناك أن هذه الأخيرة "ستنطلق في عملية تزفيت الأزقة الداخلية بعد الانتهاء من أشغال الصرف الصحي التي توشك على الانتهاء".

وأعطى الوالي المنتدب, برفقة مسؤولين محليين, إشارة انطلاق عدة مشاريع تنموية بمناطق ظل تقع ببلدية الرغاية منها مشروع الربط بشبكة الغاز الطبيعي لسكان مزرعة "عميروش" (أحواش قماز, تريي و قوميلا) حيث ستستفيد 140 عائلة منه علاوة على مشروع إنجاز ملعب جواري بحي "حساين علي" (عيسات مصطفى), حيث طلب الوالي المنتدب "تقليص مدة الإنجاز إلى 45 يوما", حسب ذات المصدر. كما تم الإعلان عن برمجة تهيئة حضرية للمدخل الشمالي لمدينة رغاية ابتداء من شارع حشلفي و الطرقات المجاورة تتكفل بانجازها مؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى (ENGOA).

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من جهة أخرى تم تدشين ملحقة إدارية بحي "الونشريس" حيث ستحتضن مصالح الحالة المدنية و مكاتب النشاط الاجتماعي لفائدة عمال بلدية رغاية وذلك في إطار البرنامج المسطر من طرف الهيكل المركزي للخدمات الاجتماعية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

وفي مجال الأسواق الجوارية وفي نفس الحي, تقرر "انجاز سوق بلدي يضم 476 محلا على عاتق ميزانية البلدية" حيث طلب السيد الوالي توسيع المشروع ليظم 600 محل كما طلب من مؤسسة الإنجاز تقليص آجال الإنجاز إلى (04) أشهر وسيسمح هذا المرفق التجاري "الهام" بتنظيم التعمير التجاري و القضاء على التجارة الموازية مثلما سيوفر مناصب شغل جديدة لشباب البلدية, يردف ذات المصدر.