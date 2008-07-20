Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تبسة: عملية تطوعية لخياطة 30 ألف كمامة واقية لفائدة طلبة الجامعة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 15:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات
تبسة: عملية تطوعية لخياطة 30 ألف كمامة واقية لفائدة طلبة الجامعة

تبسة - تجري عبر الإقامات الجامعية بولاية تبسة عملية خياطة ما لا يقل عن 30 ألف كمامة واقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد تحسبا لاستئناف الدراسة بداية من 23 أغسطس المقبل، حسبما أفاد به يوم الأربعاء مدير الخدمات الجامعية، صالح سعدي.

وأوضح ذات المسؤول لوأج أن خياطة الكمامات الواقية انطلقت يوم السبت الماضي عبر 7 إقامات جامعية بهدف توفير مخزون للطلبة سواء المقيمين أو غير المقيمين بالإقامات والذين يزاولون دراستهم بجامعة العربي التبسي، تحسبا لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة, حسبما ورد في تصريحات أدلى بها مؤخرا وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد لاقت هذه المبادرة التطوعية انخراطا واسعا من طرف العاملات بالإقامات الجامعية إضافة إلى تسجيل رغبة لدى الطالبات -حسبما عبروا عنه في تعليقات عديدة عبر صفحة مديرية الخدمات الجامعية على موقع فايسبوك- للمشاركة وخياطة الكمامات التي تعتبر وسيلة ناجعة للحماية من انتقال عدوى كوفيد-19 ,حسبما ذكره ذات المسؤول.

اقرأ أيضا:      قسنطينة: ورشات عديدة لخياطة الكمامات للوقاية من كوفيد-19 و لمواجهة المضاربة ...

وبخصوص المواد الأولية المتمثلة في القماش والمطاط، كشف السيد سعدي أن مديرية الخدمات الجامعية لولاية تبسة تلقت عدة تبرعات من محسنين ورجال أعمال وجمعيات خيرية لخياطة الكمامات إلى جانب عدة تسهيلات من طرف مديرية التجارة.

آخر تعديل على الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 15:19
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

تبسة: عملية تطوعية لخياطة 30 ألف كمامة واقية لفائدة طلبة الجامعة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 15:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.08

الوادي: تكوين متخصص لتأهيل الطواقم الطبية بمصالح كوفيد-19

20.07.08

تبسة: عملية تطوعية لخياطة 30 ألف كمامة واقية لفائدة طلبة الجامعة

20.07.08

شعبة الفواكه بوهران: خوخ "ألبارتا" نجمة محاصيل منطقة بوسفر

20.07.08

موجة حر في ولايات الشلف و غليزان و عين الدفلى

20.07.08

خنشلة: حجز أزيد من 1000 كبسولة من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا

20.07.08

وفاة رئيس قسم الأشعة بمصلحة الاستعجالات بمستشفى سطيف متأثرا بفيروس كورونا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.06

استحداث لجنة خاصة لمتابعة انعكاسات تفشي وباء كورونا على مستوى قطاع التجارة

20.07.06

كرة القدم/الجزائر(كورونا) - مولودية الجزائر: حان الوقت لاتخاذ قرار بخصوص بقية الموسم

20.07.06

رحيل الملحن الإيطالي إنيو موريكوني مؤلف موسيقى فيلم "معركة الجزائر"

20.07.06

إرهاب الطرقات: المدير العام للأمن الوطني يدعو إطارات القطاع إلى تقديم مخطط وقائي ناجع

20.07.06

الجزائر تملك هامش للمناورة دون اللجوء الى الاستدانة الخارجية

20.07.06

شؤون دينية: لقاء تنسيقي لتعزيز التدابير الوقائية ضد كورونا تحسبا للمناسبات الاجتماعية…