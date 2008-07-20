خنشلة: حجز أزيد من 1000 كبسولة من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا

واستنادا لذات المصدر فقد تم تجسيد هذه القضية إثر ورود معلومات إلى الفرقة مفادها أن مركبة سياحية متجهة نحو مدينة المحمل محملة بأدوية ذات خصائص مخدرة وعلى متنها شخصين مسبوقين قضائيا ليتم على إثرها وضع نقطة مراقبة بالمدخل الغربي للمدينة حيث تم توقيف المركبة وإخضاعها للتفتيش الذي أسفر عن ضبط الكمية المذكورة آنفا من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ذات منشأ أجنبي ومبلغ مالي يقدر بـ44 ألف دج يمثل عائدات الترويج.
وأفاد ذات المصدر بأنه وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه بهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش الذي أحال بدوره ملف القضية على جلسة المثول الفوري عن جنحتي "حيازة أدوية ذات خصائص مخدرة بطريقة مخالفة للتشريع والتهريب باستعمال وسيلة نقل" حيث صدر في حقهما أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت.