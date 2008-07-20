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خنشلة: حجز أزيد من 1000 كبسولة من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 13:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات
خنشلة: حجز أزيد من 1000 كبسولة من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا

خنشلة - تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة أولاد رشاش التابع لأمن ولاية خنشلة في إطار محاربة الجريمة بمختلف أشكالها من حجز ما لا يقل عن 1036 كبسولة من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، حسبما استفيد اليوم الأربعاء من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي.

واستنادا لذات المصدر فقد تم تجسيد هذه القضية إثر ورود معلومات إلى الفرقة مفادها أن مركبة سياحية متجهة نحو مدينة المحمل محملة بأدوية ذات خصائص مخدرة وعلى متنها شخصين مسبوقين قضائيا ليتم على إثرها وضع نقطة مراقبة بالمدخل الغربي للمدينة حيث تم توقيف المركبة وإخضاعها للتفتيش الذي أسفر عن ضبط الكمية المذكورة آنفا من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ذات منشأ أجنبي ومبلغ مالي يقدر بـ44 ألف دج يمثل عائدات الترويج.

وأفاد ذات المصدر بأنه وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه بهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش الذي أحال بدوره ملف القضية على جلسة المثول الفوري عن جنحتي "حيازة أدوية ذات خصائص مخدرة بطريقة مخالفة للتشريع والتهريب باستعمال وسيلة نقل" حيث صدر في حقهما أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت.

آخر تعديل على الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 13:43
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خنشلة: حجز أزيد من 1000 كبسولة من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 13:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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