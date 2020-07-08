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وفاة رئيس قسم الأشعة بمصلحة الاستعجالات بمستشفى سطيف متأثرا بفيروس كورونا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 13:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

سطيف - توفي صباح اليوم الأربعاء رئيس قسم الأشعة بمصلحة الاستعجالات الطبية و الجراحية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة بسطيف متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب ما علمته وأج من مسؤولي ذات الهيكل الطبي.

وأوضح المصدر أن الفقيد البلغ من العمر 56 سنة كان قد نقل إلى مصلحة الإنعاش بذات المركز الاستشفائي الجامعي الاثنين المنصرم بعد تفاقم وضعه الصحي جراء إصابته بكوفيد -19 قبل أن يتوفي صباح اليوم.

ويعتبر الفقيد واحدا من جنود الجيش الأبيض الذين كانوا في الصفوف الأولى في مواجهة جائحة كورونا منذ ظهوره بولاية سطيف.

وأقيمت صباح اليوم الأربعاء وقفة ترحم على روح الفقيد من طرف جميع زملائه في العمل بساحة المستشفى قبل تأدية صلاة الجنازة عليه و نقل جثمانه ليوارى الثرى بمقبرة سيدي حيدر ( شرق سطيف).  يذكر أن مدير الصحة و السكان لولاية سطيف، سليم رقام، كان قد أكد الأحد المنصرم في تصريح لوأج تسجيل 155 حالة إصابة إيجابية بكوفيد-19 في صفوف الطواقم الطبية و شبه الطبية و العاملين في القطاع خلفت حالتي (2) وفاة.

وكان وزير الصحة والسكان قد كشف مؤخرا في تصريح صحفي عن وفاة 26 من مستخدمي القطاع و اصابة 1515بفيروس كورونا من مختلف الاسلاك على المستوى الوطني.

كلـمات مفتـاحيــة :
وفاة رئيس قسم الأشعة بمصلحة الاستعجالات بمستشفى سطيف متأثرا بفيروس كورونا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 13:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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