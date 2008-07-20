الأغواط: تزويد المركز الاستشفائي الجامعي 240 سرير بالأغواط بقاعة قسطلة متطورة

وأوضح الوزير خلال زيارته الى هذه الولاية "أن المركز الاستشفائي الجامعي الجديد 240 سرير قد زود بقاعة قسطلة متطورة جدا لجراحة القلب، مما سيتيح جراء عمليات جراحية معقدة".
وتفقد الوزير المركز الاستشفائي الجامعي الجديد الذي وضع المخبر الموجود به حيز الخدمة من أجل اجراء التحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في انتظار وضع هذا المرفق الصحي حيز الخدمة بكافة مصالحه الطبية.
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وتفقد السيد بن بوزيد مشروع مركز مكافحة السرطان (140 سرير) بعاصمة الولاية والذي بلغت به الأشغال و التجهيز نسبة 97% و من المنتظر وضعه حيز الخدمة شهر سبتمبر المقبل و قد كلفت هذه المنشأة الصحية الضخمة غلافا ماليا يقدر بحوالي ستة (6) مليار دج ،حسب الشروحات المقدة للوفد الوزاري .
واختتم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات زيارته بعقد لقاء عمل مع إطارات قطاعه بولاية الأغواط.