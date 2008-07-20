موجة حر في ولايات الشلف و غليزان و عين الدفلى -

خنشلة: حجز أزيد من 1000 كبسولة من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا -

الدعوة الى إبداء تعليقات حول تنفيذ الاحكام المتعلقة بالاتصالات الالكترونية -

حوادث المرور: وفاة 20 شخصا وإصابة أزيد من 1300 آخرين بجروح خلال الأسبوع الماضي -

الجزائر.. فاعل مؤثر في الاتحاد الأفريقي، تشكل نقطة ارتكاز لتعزيز علاقات الشيلي مع إفريقيا -

الأغواط: تزويد المركز الاستشفائي الجامعي 240 سرير بالأغواط بقاعة قسطلة متطورة -

حجز أكثر من تسعة قناطير من الكيف المعالج بالنعامة -

مراقبة حقوق الانسان: جبهة البوليساريو تدعو إلى عدم إستثناء بعثة مينورسو -

الرئيس تبون يستقبل سفيرة مملكة السويد بالجزائر -

الرئيس تبون يعزي عائلة المحامية ياسمين طرافي -

سطيف/كوفيد-19: استحسان كبير لدى المواطنين لقرار الحجر الجزئي -

فرض الحجر الجزئي على 18 بلدية بسطيف : تعليمات بضمان تموين السوق -

الرئيس تبون يترأس اجتماعا مخصصا لبحث مشروع الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي -

وباء كورونا يتسارع ولم يصل إلى ذروته بعد -

قضية طحكوت: استئناف المحاكمة يوم الأربعاء للاستماع إلى باقي المتهمين والأطراف المدنية -

الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على موقفه بعدم الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية -

تعليم عالي: تقييم طلبات تمديد المنح الدراسية بالخارج ستتم من قبل لجنة من الخبراء العلميين -

الرابطة الأولى: اتحاد الجزائر يوقع على اتفاقية ثلاثية مع لجنة مراقبة التسيير للفاف و مكتب خبرة -

تنصيب محمد يحياوي رئيسا للجنة المتخصصة في اعانة الفنون و الآداب -