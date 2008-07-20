سطيف/كوفيد-19: استحسان كبير لدى المواطنين لقرار الحجر الجزئي

سطيف - لاقى قرار الحجر الجزئي (بين الواحدة زوالا والخامسة صباحا) لمدة أسبوعين عبر مستوى 18 بلدية بولاية سطيف بداية من يوم غد الأربعاء استحسانا كبيرا وسط السكان، حسبما لوحظ.

وحسب قول مواطنين اقتربت منهم "وأج" فإن الأمر لم يعد مسألة حرمان من حرية الحركة وتفادي الحرارة الكبيرة أو الملل وحتى كسب الرزق بل مسألة الحفاظ على الصحة العمومية وأيضا مسألة حياة أو موت .

ويوافق هؤلاء المواطنون على هذا الإجراء حتى أن البعض منهم يعتبر أن الحجر الشامل سيكون "أفضل" بالنظر إلى العدد المخيف للحالات المسجلة يوميا بهذه الولاية.

وقد دعت منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة إلى حجر ذاتي من أجل خفض عدد الإصابات على حد تعبير عبد الغني .ب أخصائي في طب العيون .

ويذهب هذا الأخير للدعوة إلى "تشديد العقوبات لتكون رادعة فعلا" ضد أي شخص ينتهك قواعد هذا الحجر الصحي مضيفا بأن "عدم المسؤولية أدى إلى تفاقم الوضع الوبائي في سطيف وما جاورها" .

ويجب القول في هذا السياق بأن غالبية السطايفيين وبخاصة الشباب منهم يظهرون بشكل عام موقف لا مبالاة يغضب كبار السن مثل ارتداء القناع الواقي تحت الذقن وعدم ارتدائه وكذا القيام بالتجمعات دون احترام قواعد التباعد الجسدي وغياب النظافة إلى جانب إجراء مقابلات في كرة القدم داخل الأحياء السكنية.

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وبالنسبة للدكتور زين الدين جربوعة مختص في الطب الوقائي فإن "التحدي لا يكمن فقط في وقف انتشار الفيروس وكسر سلسلة العدوى بقدر ما يتمثل في تقليص الضغط على المستشفيات التي أصبحت اليوم مملوءة".

وأضاف ذات الممارس بأن إجراء الحجر الجزئي لا يمكن أن يكون "فعالاّ" إلا إذا نجحنا في "تعزيز متابعة التحقيقات الوبائية وإجراء المزيد من التحاليل والفحوصات وكذا عزل الأشخاص المصابين الذين يبقون المصدر الأول لنقل وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد .

وتترجم ردة الفعل الإيجابية لمواطني ولاية سطيف على قرار الحجر الجزئي على جزء من إقليم الولاية مدى الوعي الذي تتحلى به الغالبية العظمى من السكان. ويبقى هذا الإدراك مبعث للأمل في ولاية تضررت بشدة من هذا الفيروس غير المرئي في وقت لا يزال آخرون يرفضون الامتثال لقواعد الوقاية بهذا الخطر الذي لا يزال يزرع الحزن وسط عديد العائلات.