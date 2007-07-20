جيجل: حجز 1886 قرص من المؤثرات العقلية

وأوضح ذات المصدر بأنه تم تجسيد هذه العملية إثر ورود معلومات إلى عناصر الفرقة المذكورة بشأن قيام شخصين بترويج المؤثرات العقلية عبر إقليم الولاية حيث تمت مباشرة التحريات التي مكنت من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي البالغ من العمر 32 سنة وهو مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة.
وبوضع خطة أمنية محكمة تم توقيفه على مستوى نقطة مراقبة بالطريق الوطني رقم 43 على متن مركبة نفعية رفقة شريكه و بحوزتهما 1886 قرص مهلوس.
كما تم حجز المركبة التي كانا يستغلانها في عملية النقل والترويج, حسب ذات المصدر.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة عن جرم "حيازة المؤثرات العقلية قصد البيع" والتي أصدرت في حقهما أمرا بالإيداع في ,حسبما تمت الإشارة إليه.