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جيجل: حجز 1886 قرص من المؤثرات العقلية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 15:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

جيجل - تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية جيجل من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من شخصين مختصة في ترويج المهلوسات وحجز 1886 قرصا من المؤثرات العقلية, حسبما علم اليوم الثلاثاء من ذات السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر بأنه تم تجسيد هذه العملية إثر ورود معلومات إلى عناصر الفرقة المذكورة بشأن قيام شخصين بترويج المؤثرات العقلية عبر إقليم الولاية حيث تمت مباشرة التحريات التي مكنت من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي البالغ من العمر 32 سنة وهو مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة.

وبوضع خطة أمنية محكمة تم توقيفه على مستوى نقطة مراقبة بالطريق الوطني رقم 43 على متن مركبة نفعية رفقة شريكه و بحوزتهما 1886 قرص مهلوس.

كما تم حجز المركبة التي كانا يستغلانها في عملية النقل والترويج, حسب ذات المصدر.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة عن جرم "حيازة المؤثرات العقلية قصد البيع" والتي أصدرت في حقهما أمرا بالإيداع في ,حسبما تمت الإشارة إليه.

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جيجل: حجز 1886 قرص من المؤثرات العقلية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 15:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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جيجل: حجز 1886 قرص من المؤثرات العقلية

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