براقي يشدد على الإسراع في تركيب محطة نزع المعادن من مياه الشرب ببلدية حمام الضلعة

المسيلة - شدد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، على ضرورة الإسراع في اقتناء عتاد محطة نزع المعادن من مياه الشرب و تركيبها بذات البلدية و ذلك خلال زيارته يوم الثلاثاء لبلدية حمام الضلعة (50 كلم شمال شرق المسيلة).

وأوضح الوزير خلال الزيارة التي يقوم بها للولاية، بأن مقاولة الإنجاز الموكلة لها هذه العملية "ملزمة باقتناء عتاد المحطة من مورد بولاية سطيف وتركيبها مع دعم ورشة الأشغال لتمكين سكان حمام الضلعة من التزود بحجم يصل إلى 500 متر مكعب من مياه الشرب يوميا في أجل لا يتجاوز بداية شهر أغسطس المقبل".

وأضاف أن مشروع تحويل المياه من سد تسلديت بولاية البويرة، سيخفف من العجز الذي تشهده بلدية حمام الضلعة التي أشرف الوزير بها على تدشين خزان للمياه بسعة 2000 متر مكعب.

للإشارة فقد تطلب إنجاز المشروع تسخير أزيد من سبعة ملايير دج من أجل تزويد بلدية حمام الضلعة (المسيلة) و بلديات أخرى بولاية برج بوعريريج بمياه الشرب.

وسمحت الفرصة للوزير أيضا لإعطاء عدة توجيهات بخصوص محطة تصفية مياه بئر لقمان الموجهة لمدينة المسيلة من الكبريت للكشف عن منح غلاف مالي إضافي يقدر ب50 مليون دج لاستكمال بعض أشغال محطة لقمان للتصفية داعيا وبشكل فوري إلى ضرورة "إنشاء لجنة مراقبة تتكفل بالاعتداءات التي تتعرض لها شبكة التموين بمياه الشرب عبر الولاية".

كما أكد على ضرورة اللجوء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مؤسسة إنجاز بئر عميقة ببلدية تارمونت سخر لها غلاف مالي بقيمة 120 مليون دج وذلك لإنهاء المشروع في أقرب الآجال الممكنة و السماح بتسخير كمية إضافية من مياه الشرب لفائدة سكان عاصمة الحضنة.

كما أكد السيد براقي لدى تدشينه لمحطة تصفية المياه من مادة الكبريت بمنطقة لقمان على ضرورة "التكفل بمنشآت تعبئة المياه السطحية عبر ولاية المسيلة و كذا الشروع فورا في الدراسات الخاصة باستغلال مياه محطات التصفية بكل من المسيلة و بوسعادة وسيدي عيسي لاستغلالها في السقي الفلاحي".

وفي هذا الخصوص، أعطى الوزير تعليمات من أجل التكفل الفوري بترميم سد بونصرون ببلدية الدهاهنة الذي انهار حاجزه جزئيا منذ عدة سنوات وذلك بتخصيص غلاف مالي يصل إلى 100 مليون دج.

و بشأن سد أولاد سيدي عبد الوهاب ببلدية سيدي عيسي، أكد السيد براقي على ضرورة استئناف الأشغال التي كانت متوقفة بسبب نقص الغلاف المالي مع دراسة تسخير غلاف مالي إضافي يقدر بنحو 250 مليون دج.

وسيواصل وزير الموارد المائية زيارته لولاية المسيلة بتفقد عدة مشاريع تابعة لقطاعه ببلديات كل من المعاضيد وبرهوم وبوسعادة.