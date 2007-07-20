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كورونا: فرض حجر منزلي جزئي على 18 بلدية بولاية سطيف ابتداء من يوم غد الأربعاء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 10:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات
كورونا: فرض حجر منزلي جزئي على 18 بلدية بولاية سطيف ابتداء من يوم غد الأربعاء

الجزائر - تم فرض حجر منزلي جزئي على 18 بلدية بولاية سطيف من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي لمدة 15 يوما ابتداء من يوم غد الأربعاء و هذا في اطار تدعيم تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) و بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بالولاية، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وأوضح نفس المصدر أن هذا الإجراء يشمل البلديات الآتية: سطيف، عين ارنات، عين عباسة، أوريسيا، عين ولمان، قصر الأبطال، قلال، عين ازال، عين الحجر، بئر حدادة، العلمة، بازر سكرة، القلتة الزرقاء، بوقاعة، عين الروة، بني أوسين، بيضاء برج (مركز) وعين الكبيرة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 10:32
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كورونا: فرض حجر منزلي جزئي على 18 بلدية بولاية سطيف ابتداء من يوم غد الأربعاء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 10:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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