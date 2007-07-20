كورونا: فرض حجر منزلي جزئي على 18 بلدية بولاية سطيف ابتداء من يوم غد الأربعاء

الجزائر - تم فرض حجر منزلي جزئي على 18 بلدية بولاية سطيف من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي لمدة 15 يوما ابتداء من يوم غد الأربعاء و هذا في اطار تدعيم تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) و بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بالولاية، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.