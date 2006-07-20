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حادثة تبديل جثتين عن طريق الخطأ بمستشفى وهران: توقيف 4 موظفين تحفظيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 تموز/يوليو 2020 19:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات

وهران - أوقفت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي "الحكيم بن زرجب" بوهران تحفظيا أربعة موظفين منهم طبيب إلى غاية مثولهم أمام لجنة تأديبية نتيجة حادثة تبديل جثتي شخصين متوفيين عن طريق الخطأ, حسبما علم يوم الاثنين خلية الإعلام و الاتصال لهذه المؤسسة الصحية.

وتم توقيف كل من مدير المناوبة والطبيب المناوب بمصلحة الطب الشرعي وعاملين في مصلحة حفظ الجثث تحفظيا من قبل إدارة المؤسسة تبعا للحادثة التي وقعت أول أمس السبت حيث تم تسليم جثتين عن طريق الخطأ لعائلتيهما.

وأرجع ذات المصدر سبب الحادثة إلى "الضغط الكبير الذي تعيشه المؤسسة والمستخدمين الناجم عن تفشي جائحة كوفيد-19 بالوطن بصفة عامة وبوهران بشكل خاص".

وقد ظهر يوم السبت الماضي فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي لأشخاص من منطقة المحمدية بولاية معسكر يطالبون بجثة والدهم المتوفى بفيروس كوفيد -19 قائلين أنه تم تسليمهم جثة امرأة في مكان جثة والدهم التي تم دفنها بالفعل من قبل العائلة الأخرى التي سلمت لها عن طريق الخطأ.

والجدير بالذكر أن عملية دفن الوفيات بجائحة كوفيد-19 تتم وفق بروتوكول معين, حسب توصيات وزارة الصحة وذلك بتابوت مغلق.

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حادثة تبديل جثتين عن طريق الخطأ بمستشفى وهران: توقيف 4 موظفين تحفظيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 تموز/يوليو 2020 19:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

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