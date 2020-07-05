ورقلة: وضع حيز الخدمة محول جديد لطاقة الكهرباء

ورقلة - وضع محول جديد لطاقة الكهرباء حيز الخدمة يوم الأحد بولاية ورقلة في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الثامنة والخمسين لعيدي الاستقلال والشباب.

وتقع هذه المنشأة الطاقوية بطاقة 2.400 ميغاوط, التي أشرفت السلطات المحلية على وضعها حيز الخدمة, بالقطب الحضري الجديد ببلدية عين البيضاء (شرق ولاية ورقلة), كما أوضح لـ/وأج مسؤول هذا المحول أحمد بوخليفة.

ويعتبر هذا المحول الرابع من نوعه على مستوى الولاية و يسير من طرف شبكة نقل الكهرباء (إحدى فروع مجمع سونلغاز) ومن شأنه أن يساهم في تخفيض الضغط من 220 إلى 60 كيلو فولط, يضيف ذات المسؤول.

ويساهم أيضا في تخفيف الضغط عن المحولات القديمة و التي منها محولان بمقر الولاية (240 و 80 ميغاواط) و الثالث ببلدية الرويسات (120 ميغاواط), كما ذكر السيد بوخليفة.

ويتم تموين هذه المنشأة الجديدة انطلاقا من المحطة المركزية لتوليد الطاقة الكهربائية بحاسي مسعود (80 كلم جنوب شرق ورقلة) بطاقة إجمالية تقدر ب660,94 ميغاواط ,وفق ذات المصدر.

اقرأ أيضا: جراد يدعو من تندوف لاستغلال الطاقة الشمسية لدفع الاستثمارالفلاحي ...

وتضمن هذه المحطة التي تتوفر ثلاثة توربينات غاز تأمين منطقة الجنوب الشرقي للبلاد, فيما يخص التزويد بهذه الطاقة الحيوية, حسب بطاقتها التقنية.

كما أشرفت السلطات المحلية على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 700 سكن بصيغة البيع بالإيجار في إطار برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل).

وبالمناسبة, شدد والي الولاية أبوبكر الصديق بوستة على ضرورة الإسراع في وتيرة أشغال التهيئة و الإنجاز لمشاريع "عدل" التي في طور الإنجاز لاستلامها في الآجال المحددة.

وفي إطار الاحتفالات الوطنية, أطلق اسم المجاهد الراحل أومية محمد بن بلخير ( 1932-2016) على دار الرحمة ببلدية الرويسات, وكذا رفع الستار عن لوحة فنية تاريخية للشهيد الشطي الوكال الذي سقط في ميدان الشرف خلال مظاهرات 27 فبراير 1962 بورقلة.