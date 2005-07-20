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احتفالات عيدي الاستقلال و الشباب بجيجل: تسليم مفاتيح 860 وحدة سكنية من مختلف الصيغ

  أدرج يـوم : الأحد, 05 تموز/يوليو 2020 18:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

جيجل - تم يوم الأحد بولاية جيجل تسليم مفاتيح 860 وحدة سكنية من مختلف الصيغ و 90 مقرر استفادة من إعانات البناء الريفي لمستحقيها على مستوى عدد من بلديات الولاية و ذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى ال58 لعيدي الاستقلال و الشباب.

وتتمثل هذه السكنات في 400 وحدة ضمن صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" بمنطقة أولاد صالح ببلدية الطاهير و 240 من صيغة الترقوي المدعم بذات المنطقة و 130 وحدة أخرى من ذات الصيغة بمنطقة تيميزار ببلدية العوانة و كذا 90 وحدة من نمط الاجتماعي التساهمي بذات المنطقة, حسب ما تم إيضاحه.

وقد أعرب عديد المستفيدين في تصريح ل/وأج عن فرحتهم باستلام مفاتيح سكناتهم و الحصول على مقررات الاستفادة من إعانات السكن الريفي, معربين عن أملهم في أن تعم الاستفادة والفرحة باقي المواطنين.

كما تم خلال مراسم الاحتفال بالذكرى ال58 لعيدي الاستقلال و الشباب التي أشرف عليها رئيس الجهاز التنفيذي المحلي, عبد القادر كلكال, إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز شبكة التطهير بمنطقتي الثلاثاء و بوعشير ببلدية الطاهير وهو المشروع الذي خصص له غلاف مالي يزيد عن 26 مليون دج وتطلب وضع 1260 متر طولي من القنوات.

كما تمت زيارة و تكريم المجاهد الطاهر كوكو بمنزله الكائن بتجزئة بن عاشور وسط المدينة, فضلا عن تسمية شارع حي مصطفى ببلدية جيجل باسم الشهيد هلالة مختار مع تكريم عائلة الشهيد وتسمية شارع حي بوالرمل 02 باسم المجاهد المتوفى بوخميس بوالشعير مع تكريم عائلته أيضا.

وتم بذات المناسبة أيضا تكريم بعض أعوان الحرس البلدي وكذا عائلات ضحايا الإرهاب و عناصر الدفاع الذاتي.

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احتفالات عيدي الاستقلال و الشباب بجيجل: تسليم مفاتيح 860 وحدة سكنية من مختلف الصيغ
  أدرج يـوم : الأحد, 05 تموز/يوليو 2020 18:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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