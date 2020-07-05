قبيلة بني مناصر: تاريخ حافل بالبطولات والمقاومة ضد الاستعمار -

كورونا: 441 إصابة جديدة, 311 حالة شفاء و 6 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة -

دفن جماجم المقاومين الجزائريين: من متحف باريسي إلى...مربع الشهداء بالعالية -

التوقيع على اتفاقية بين مديريتي المجاهدين والشباب والرياضة للحفاظ على الذاكرة التاريخية -

سواكري تعرض تجربة الجزائر في تسيير تحضيرات الرياضيين في ظل جائحة كورونا -

كوفيد19/وهران: الفرق الطبية تواصل كبح تفشي الوباء بين تحدي الإرهاق وخيبة الأمل -

الذكرى ال58 للاستقلال: المديرية العامة للأمن الوطني تحيي المناسبة من خلال برنامج ثري -

مراسم دفن رفات شهداء المقاومة الشعبية ال24 : جنازة رسمية ترقى إلى تضحيات هؤلاء الأبطال -

المقر الجديد لطباعة النقود لبنك الجزائر سوف يسمح بعصرنة إنتاج العملة الوطنية -

الذكرى ال58 لعيد استقلال الجزائر: غوغل يحتفل بالحدث -

أمنيستي تندد بحملة تشهير يقودها المغرب ضدها -

الرئيس تبون يترحم بقصر الثقافة على أرواح رموز المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي -

عبد الباقي بن زيان: تشجيع البحث التطويري من أجل النهوض بالمنظومة الجامعية -

دخول حيز الخدمة حاضنة جديدة للتكنولوجيات بجامعة بومرداس -

عيدا الاستقلال والشباب: رئيس الجمهورية يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد -

كوفيد-19: بن بوزيد يدعو مستخدمي الصحة إلى توحيد الجهود للقضاء على الجائحة -

اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة بورقلة في ذمة الله -

كوفيد-19 : بن بوزيد يستبعد إمكانية إقرار الحجر من جديد الا عند الضرورة القصوى -

رئيس الجمهورية يصدر مرسوما يتضمن إجراءات العفو تفضي الى الإفراج فورا عن حوالي 4700 محبوس -