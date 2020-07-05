خنشلة: التوقيع على اتفاقية بين مديريتي المجاهدين والشباب والرياضة للحفاظ على الذاكرة التاريخية

خنشلة - تم يوم الأحد بالمتحف الجهوي للمجاهد بخنشلة التوقيع على اتفاقية بين مديريتي المجاهدين وذوي الحقوق والشباب والرياضة من أجل الحفاظ على الذاكرة التاريخية للأمة.

وقد أشرف والي خنشلة, علي بوزيدي بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة الـ58 لعيدي الاستقلال والشباب على مراسم التوقيع على الاتفاقية بين مدير المجاهدين وذوي الحقوق, السعيد شريخي ومدير الشباب والرياضة, العربي طواهرية والتي تهدف إلى حماية الذاكرة الوطنية وتثمينها وترسيخ قيم ومبادئ ثورة نوفمبر المجيدة لدى الشباب والأجيال الصاعدة.

وعلى ضوء هذه الاتفاقية سيركز الجانبان, حسبما أكده مدير الشباب والرياضة بالولاية لـوأج على فتح أبواب المتحف الجهوي للمجاهد لفائدة كافة منخرطي المؤسسات الشبانية والرياضية لمجموع بلديات الولاية بالإضافة إلى تنظيم ندوات تاريخية لفائدة المؤسسات الشبانية والتاريخية من تنشيط أساتذة مختصين في التاريخ.

كما تنص اتفاقية التعاون التي يسري مفعولها لمدة 5 سنوات على تنظيم زيارات ميدانية لمنتسبي قطاع الشباب والرياضة إلى 359 معلما تاريخيا من بينها محتشدات ومراكز تعذيب ومعتقلات ومراكز استشفائية ومراكز اتصال وسجون تعود للفترة الاستعمارية يضاف إليها 300 موقع كان مسرحا لمعارك و 145 معلما تذكاريا و23 مقبرة شهداء و6 مربعات للشهداء بالمقابر العمومية مع توفير مديرية المجاهدين وذوي الحقوق دليل لتأطير الزيارات إلى أهم المواقع التاريخية بالولاية.

كما سيعمل الطرفان على تبادل الكتب والمطبوعات والنشريات والبحوث ذات الصلة بتاريخ ثورة التحرير الوطنية خاصة ما تعلق بتاريخ المنطقة وتسجيلها على أقراص مضغوطة بالإضافة إلى التنسيق على تنفيذ البرامج والتظاهرات الشبانية والرياضية المبرمجة بمناسبة إحياء الأعياد الوطنية تحت إشراف اللجنة الولائية للاحتفالات المخلدة للأيام والأعياد الوطنية.

وتم على هامش توقيع اتفاقية التعاون بين مديريتي المجاهدين وذوي الحقوق والشباب والرياضة بولاية خنشلة تكريم المجاهدة وصديقة الثورة من أصول فرانكو-إيطالية فصالو إقلانتين رينات المدعوة فتيحة بالإضافة إلى غنيمي زرفة المجاهدة ابنة الشهيد وكذا المجاهد بزة بلقاسم و5 من أبناء الشهداء.