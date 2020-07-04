جثمان المدير الأسبق للإذاعة الجزائرية من قسنطينة يوارى الثرى بمقبرة زواغي سليمان

قسنطينة - ووري الثرى اليوم السبت بمقبرة زواغي سليمان بقسنطينة جثمان علاوة بوشلاغم المدير الأسبق للإذاعة الجزائرية من قسنطينة الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة عن عمر ناهز 62 سنة.

وكان الراحل أيضا مديرا للإذاعة الجزائرية من عنابة و منسق للإذاعات الجهوية بشرق البلاد.

وقد التحق الفقيد بعالم الصحافة نهاية الثمانينيات عندما التحق بالمحطة الجهوية للتلفزيون بقسنطينة.

وكان الراحل قد تحصل على شهادة في العلوم السياسية سنة 1982 كما انخرط في العمل السياسي, حيث انتخب خلال الانتخابات المحلية لنوفمبر 2017 عضوا بالمجلس الشعبي لولاية قسنطينة.

للإشارة فإن الراحل علاوة بوشلاغم أب لـ5 أولاد و كان محبوبا لدى زملائه في العمل و أصدقائه, حيث كان يتميز بابتسامته المعهودة و بأخلاقه و بقدراته المهنية.