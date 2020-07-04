جراد يشرف على تسليم المفاتيح للمستفيدين من ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار ببابا أحسن بالعاصمة

وقام السيد جراد, في المحطة الثانية من زيارته إلى ولاية الجزائر, رفقة عدد من أعضاء الحكومة ووالي العاصمة, يوسف شرفة, وممثلي السلطات المحلية والأمنية, بتدشين الحي السكني الذي يحمل اسم المجاهد عمر بوداود ويتوفر على كل المرافق الضرورية, سيما المرافق الرياضية والمساحات الخضراء.
وبعد تفقده للسكنات المنجزة, منح الوزير الأول قرارات الاستفادة لعدد من المستفيدين الذين أعربوا عن ارتياحهم لتسلم سكناتهم بالرغم --كما قالوا-- من "التأخر المسجل في آجال الإنجاز".
وبذات المناسبة, كرم الوزير الأول عائلة المجاهد الراحل عمر بوداود, منوها بخصاله وبمساره الثوري.
كما عبر عن افتخاره بتدشين هذا الحي عشية احتفال الجزائر بالذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب.