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جراد يشرف على تسليم المفاتيح للمستفيدين من ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار ببابا أحسن بالعاصمة

  أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 11:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرات

الجزائر- أشرف الوزير الأول, عبد العزيز جراد, يوم السبت, على حفل تسليم المفاتيح للمستفيدين من ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار ببلدية بابا أحسن (غرب العاصمة).

وقام السيد جراد, في المحطة الثانية من زيارته إلى ولاية الجزائر, رفقة عدد من أعضاء الحكومة ووالي العاصمة, يوسف شرفة, وممثلي السلطات المحلية والأمنية, بتدشين الحي السكني الذي يحمل اسم المجاهد عمر بوداود ويتوفر على كل المرافق الضرورية, سيما المرافق الرياضية والمساحات الخضراء.

وبعد تفقده للسكنات المنجزة, منح الوزير الأول قرارات الاستفادة لعدد من المستفيدين الذين أعربوا عن ارتياحهم لتسلم سكناتهم بالرغم --كما قالوا-- من "التأخر المسجل في آجال الإنجاز".

وبذات المناسبة, كرم الوزير الأول عائلة المجاهد الراحل عمر بوداود, منوها بخصاله وبمساره الثوري.

كما عبر عن افتخاره بتدشين هذا الحي عشية احتفال الجزائر بالذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب.

آخر تعديل على السبت, 04 تموز/يوليو 2020 12:33
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جراد يشرف على تسليم المفاتيح للمستفيدين من ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار ببابا أحسن بالعاصمة
  أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 11:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرة   شارك

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