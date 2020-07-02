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سطيف: إنقاذ عجوز سقطت في بئر ارتوازية بدوار بوجنادة ببلدية القلتة الزرقاء

  أدرج يـوم : الخميس, 02 تموز/يوليو 2020 19:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
سطيف: إنقاذ عجوز سقطت في بئر ارتوازية بدوار بوجنادة ببلدية القلتة الزرقاء

سطيف - تمكنت فرق الحماية المدنية بوحدة العلمة مدعمة بفرقة التعرف والإنقاذ في الأماكن الوعرة للوحدة الرئيسية بسطيف ليلة أمس الأربعاء من إنقاذ عجوز تبلغ من العمر 75سنة سقطت في بئر ارتوازية بدوار بوجنادة بلدية القلتة الزرقاء بدائرة العلمة (27 كلم شرق سطيف)، حسب ما علمته وأج اليوم الخميس من المكلف بالاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية النقيب أحمد لعمامرة.

وأوضح  ذات المصدر بأنه تم إخراج الضحية سالمة معافاة بعد ساعة ونصف من وصول فرق النجدة للحماية المدنية من داخل قناة البئر ذات قطر 40 سم على عمق حوالي 40 مترا و التكفل بها من طرف فريق سيارة الإسعاف الطبية ثم نقلها إلى مستشفى الخثير صروب بالعلمة.

وأضاف النقيب بأن مصالح الحماية المدنية قد سخرت كافة الوسائل اللازمة لهذه العملية "المعقدة".

للإشارة فإن رئيس الجهاز التنفيذي المحلي محمد بلكاتب تنقل إلى عين المكان حيث تلقى شروحا من أفراد الحماية المدنية حول تفاصيل الحادثة التي تشبه كثيرا حادثة سقوط الشاب عياش محجوبي في قناة بئر إرتوازية في سنة 2018 بولاية المسيلة، على حد وصف النقيب أحمد لعمامرة.

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سطيف: إنقاذ عجوز سقطت في بئر ارتوازية بدوار بوجنادة ببلدية القلتة الزرقاء
  أدرج يـوم : الخميس, 02 تموز/يوليو 2020 19:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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