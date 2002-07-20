الجزائر العاصمة: توزيع أزيد من 27 ألف قناع واقي بمقاطعة بئر توتة

الجزائر - تم توزيع أزيد من 27 ألف كمامة واقية على مستوى المقاطعة الإدارية بئر توتة منذ نهاية شهر مايو الفارط بهدف توعية وحث المواطنين على ضرورة ارتدائها للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما علم اليوم الخميس لدى الوالية المنتدبة لذات المقاطعة.

وأوضحت نشيدة بلهوان في تصريح ل/واج على هامش عملية توزيع الكمامات المنطلقة نهاية شهر مايو الفارط ،أنه تم لغاية اليوم توزيع أزيد من 27 ألف كمامة واقية على مستوى بلديات المقاطعة الإدارية بئر توتة (بئر توتة، أولاد شبل، تسالة المرجة) منها 2000 قناع واقي تم توزيعهم اليوم وذلك لفائدة المواطنين والتجار لحثهم على إلزامية ارتداء الكمامات الواقية والتقيد بشروط النظافة الصحية والتباعد الاجتماعي لتفادي مخاطر الإصابة بوباء كورونا المستجد.

وأشار ذات المصدر إلى أن هذه العملية، التي تندرج في إطار برنامج ولائي يشرف عليه والي العاصمة، تم تنظيمها بالتنسيق والتعاون مع العديد من جمعيات المجتمع المدني والكشافة الاسلامية.

ومن جهة أخرى نوهت ذات المسؤولة الولائية بمساهمة وجهود عناصر الأمن الوطني والحماية المدنية وغيرها من المؤسسات الولائية العمومية للتصدي لوباء كوفيد-19 ومشاركتها في عمليات التحسيس وكذا توزيع الأقنعة الواقية وعمليات التطهير والتعقيم لمختلف الفضاءات العمومية.

وذكرت السيدة الوالية المنتدبة أن عمليات توزيع الكمامات الواقية شملت اليوم الخميس التجمعات السكنية الجديدة ومناطق الظل حيث تم بالمناسبة تفقد مختلف المشاريع التنموية بالمقاطعة الإدارية بئر التوتة ومنها مشروع تعبيد طريق ببلدية اولاد شبل في إطار التكفل بانشغالات المواطنين.