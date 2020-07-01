مكافحة الحرائق الغابات: تنصيب رتل متنقل بوهران

ويضم هذا الرتل المتنقل نحو 45 امن مختلف الرتب فضلا عن 9 شاحنات خفيفة لمكافحة حرائق الغابات وشاحنة متوسطة الحمولة وشاحنة إمداد وسيارة إسعاف مجهزة وحافلة نقل فرق التدخل والعتاد، حسبما أبرزه لوأج مدير الحماية المدنية للولاية، العقيد سويكي ،على هامش تنصيب هذا الرتل.
وأضاف ذات المسؤول "أن هذا الرتل المتنقل الذي سيكون مسخرا في حال اندلاع حرائق الغابات أو لدعم فرق التدخل بولاية وهران وبالولايات المجاورة تم استحداثه طبقا لتوجيهات المديرية العامة للحماية المدنية في إطار مكافحة حرائق الغابات".
ويكمن هدف استحداث هذه الأرتال المتنقلة في ضمان المكافحة الفعالة لحرائق الغابات وكذا التقليل من أضرارها على النسيج الغابي، حسبما أشار إليه العقيد سويكي.
ومن جهة أخرى تم إجراء تمارين تستعرض مغادرة الرتل المتنقل بعد إخطار حول اندلاع حريق بأحد الغابات حيث تم تنظيمه من طرف عناصر هذا الرتل لإظهار سرعة الأعوان في التنفيذ وربح الوقت في عملية التدخل، حسبما أشير إليه.
للإشارة فان الرتل المستعمل في مكافحة الحرائق هو مستقل تماما من الجانبين اللوجستيكي والبشري، حسبما أبرزه ذات المسؤول الذي أشار أيضا إلى أهمية تكوين أعوان الحماية المدنية وصقل مهاراتهم لا سيما في الجانب العملياتي.