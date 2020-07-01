أدرار: تجنيد عتاد لتحسين خدمة التموين بمياه الشرب ببلدية تيمياوين الحدودية

أدرار - خصصت شحنة من عتاد أشغال الموارد المائية لتحسين وصيانة شبكة التموين بمياه الشرب لسكان بلدية تيمياوين الحدودية بالولاية المنتدبة برج باجي مختار (950 كلم جنوب عاصمة الولاية)، حسبما علم يوم الأربعاء لدى مصالح الولاية.

وتهدف العملية إلى التكفل بانشغالات سكان بلدية تيمياوين الحدودية في مجال تحسين خدمة التزود بمياه الشرب، التي شهدت انقطاعا بسبب عطل بقناة جر هذه المادة الحيوية على مسافة 100 كلم، كما أشار والي أدرار بهلول العربي.

وتضم هذه الشحنة من المعدات التي سلمتها وزارة الموارد المائية بقيمة مالية تجاوزت 80 مليون دج شاحنات صهاريج المياه وآليات الحفر و أجهزة الضخ، إلى جانب توفير مناصب شغل لتعزيز جهود تسيير هذه الشبكة.

وسيسمح هذا العتاد المتكون أيضا من صوامع الإنارة الليلية من أجل ضمان استمرار أشغال الصيانة خلال الفترات الليلية بتسريع وتيرة جهود فرق الصيانة لإصلاح أعطاب الشبكة و معالجة نقاط تسرب المياه على طول ممر القناة.

وفي السياق ذاته، شكلت لجنة ستشرع في مهامها خلال شهر يوليو الجاري لتشخيص الوضعية، وعملية نقل تسيير خدمة التزويد بمياه الشرب من مصالح البلدية إلى مؤسسة الجزائرية للمياه، حيث تم في هذا الشأن تخصيص مقرين إداريين للجزائرية للمياه بكل من برج باجي مختار وتيمياوين ومسكنين وظيفيين وتوفير أعوان حراس القناة الرئيسية للمياه من أجل التصدي لظاهرة الربط العشوائي.

ومن جانبه، أوضح المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، إسماعيل عميروش، أن هذا العتاد المتخصص من شأنه ضمان التسيير الأمثل لهذا المرفق المائي الهام الذي استهلك 5ر2 مليار دج و الذي يضم حقل لجلب المياه وقناة إيصال المياه على مسافة 100 كلم ومحطات للضخ و منشآت للتوزيع.

وأضاف المسؤول ذاته أن مشروع جلب المياه من حقل "طاقاراوت" الذي اكتملت أشغاله منذ 2015، أوكلت مهمة تسييره لمصالح بلدية تيمياوين إلى غاية 2018 ليتم تحويله وتسييره تدريجيا إلى مؤسسة الجزائرية للمياه .

وفي السياق ذاته تعمل مؤسسة الجزائرية للمياه بالتنسيق مع مصالح الولاية على تحسين الخدمة العمومية للتزويد بمياه الشرب من خلال استكمال عملية نقل تسيير هذه الخدمة من البلديات نحو هذه المؤسسة، حسب المتحدث ذاته.