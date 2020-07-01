استمرار موجة الحر في الوادي و ورقلة إلى غاية مساء الخميس

الجزائر - أشار الديوان الوطني للأرصاد الجوية الأربعاء في نشرية خاصة أن موجة الحر ستستمر في ولايتي الوادي و ورقلة إلى غاية مساء يوم الخميس.

و أوضح ذات المصدر أن الولايتين في مستوى يقظة برتقالي بدرجات حرارة مرتقبة تصل أو تتجاوز 48 درجة محليا طوال مدة صلاحية النشرية الممتدة من منتصف نهار اليوم الأربعاء (12:00) إلى غاية يوم الخميس على الساعة التاسعة ليلا (21:00).

و في تصريح لوأج, أكدت هوارية بن رقطة مسؤولة الاتصال بالديوان الوطني للأرصاد الجوية أن موجة الحر التي تخص عدة مناطق من الوطن ناجمة عن تيار ضغط منخفض قادم من الجنوب، ليشمل المناطق الساحلية والقريبة من السواحل.

و أضافت أن "هذه الوضعية راجعة إلى استقرار مراكز نشطة في الجو ووجود تيار ضغط منخفض قادم من الجنوب والذي يشمل كذلك المناطق الساحلية والقريبة من السواحل" مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستشهد ابتداء من اليوم الأربعاء انخفاضا على مناطق مختلفة من الوطن لتصبح معتدلة يوم السبت المقبل.