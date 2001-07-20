باتنة: تخرج 7 دفعات من المدرسة العليا لسلاح المدرعات

وتمثلت الدفعات المتخرجة التي حملت اسم الشهيد "الصادق المهرات" في الدفعة الأولى لضباط الصف أهلية عسكرية مهنية درجة ثانية مكونين والـ 10 لضباط التطبيق تخصص استطلاع والـ 24 لضباط دورة التطبيق تخصص مدرعات والـ26 لضباط الصف أهلية عسكرية مهنية درجة ثانية والـ 35 للطلبة ضباط الصف شهادة عسكرية مهنية درجة ثانية والـ48 لضباط الصف أهلية عسكرية مهنية درجة أولى وال 56 لضباط دورة الإتقان .
اقرأ أيضا: اعادة بعث مدارس أشبال الأمة كان لمسايرة التكنولوجيات الحديثة وعصرنة قوات الجيش الوطني الشعبي
و أكد بالمناسبة قائد المدرسة اللواء محمد عمر في كلمته على أن الدفعات المتخرجة تلقت تكوينا عسكريا علميا نظريا وتطبيقيا مسايرا لأحدث المناهج البيداغوجية المعتمدة والمواكبة لمختلف المتغيرات الحاصلة في شتى المجالات من أجل تحقيق كافة الأهداف المسطرة المستمدة من توجيهات وتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.
و نظمت على هامش حفل التخرج أبواب مفتوحة تم خلالها عرض بعض العتاد والوسائل البيداغوجية الحديثة التي تعكس المستوى العالي للتكوين بالمدرسة لتختتم بتكريم عائلة الشهيد الصادق المهرات الذي حملت اسمه الدفعات المتخرجة.