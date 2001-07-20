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باتنة: تخرج 7 دفعات من المدرسة العليا لسلاح المدرعات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 09:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
باتنة: تخرج 7 دفعات من المدرسة العليا لسلاح المدرعات

باتنة - تخرجت يوم الثلاثاء سبع (7) دفعات من المدرسة العليا لسلاح المدرعات الشهيد محمد قادري ببلدية وادي الشعبة بولاية باتنة في حفل اشرف عليه قائد الناحية العسكرية الخامسة اللواء نور الدين حمبلي.

وتمثلت الدفعات المتخرجة التي حملت اسم الشهيد "الصادق المهرات" في الدفعة الأولى لضباط الصف أهلية عسكرية مهنية درجة ثانية مكونين والـ 10 لضباط التطبيق تخصص استطلاع والـ 24 لضباط دورة التطبيق تخصص مدرعات والـ26 لضباط الصف أهلية عسكرية مهنية درجة ثانية والـ 35 للطلبة ضباط الصف شهادة عسكرية مهنية درجة ثانية والـ48 لضباط الصف أهلية عسكرية مهنية درجة أولى وال 56 لضباط دورة الإتقان .

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و أكد بالمناسبة قائد المدرسة اللواء محمد عمر في كلمته على أن الدفعات المتخرجة تلقت تكوينا عسكريا علميا نظريا وتطبيقيا مسايرا لأحدث المناهج البيداغوجية المعتمدة والمواكبة لمختلف المتغيرات الحاصلة في شتى المجالات من أجل تحقيق كافة الأهداف المسطرة المستمدة من توجيهات وتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.

و نظمت على هامش حفل التخرج أبواب مفتوحة تم خلالها عرض بعض العتاد والوسائل البيداغوجية الحديثة التي تعكس المستوى العالي للتكوين بالمدرسة لتختتم بتكريم عائلة الشهيد الصادق المهرات الذي حملت اسمه الدفعات المتخرجة.

آخر تعديل على الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 09:35
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باتنة: تخرج 7 دفعات من المدرسة العليا لسلاح المدرعات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 تموز/يوليو 2020 09:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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