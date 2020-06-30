الالتزام الصارم بتعليمات الوقاية لعشرة أيام يمكننا من تجاوز جائحة كورونا"

برج بوعريريج - أكد وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء من برج بوعريريج بأن "التقيد و الالتزام الصارم بالتعليمات الصحية لمدة أسبوع أو عشرة أيام سيمكننا من تجاوز جائحة كورونا".

وأوضح وزير التجارة خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته لولاية برج بوعريريج بأن "التقيد الصارم بالتعليمات الصحية و الحرص على تطبيق تعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد في هذا الصدد حرفيا من خلال الالتزام بإجراءات و تعليمات اللجنة الصحية سيمكننا من تجاوز هذه الأزمة."

ولدى تدشينه للمقر الجديد لمديرية التجارة ناشد الوزير أعوان الرقابة لمديريات التجارة بأن ينخرطوا في حملة فرض الالتزام بالقواعد الصحية بقوة من أجل السماح للمواطنين باجتياز صيف مريح، قائلا "أعلم أن أجوركم متواضعة لكن مهمتكم نبيلة و كبيرة في خدمة المواطن و الوطن و أن تدخلكم الصارم خلال العشرة أيام القادمة سيكون له أثر إيجابي في الحياة اليومية للمواطنين."

وشدد السيد رزيق بالمناسبة على أعوان الرقابة كي يكون تدخلهم "حازما و صارما موضحا" لأن عملهم "ليس بالضرورة لغلق المحلات و المتاجر بل يتمثل في فتحها مع التقيد و الالتزام بإجراءات الوقاية."

وأضاف بأنه "حين تم السماح بعودة بعض النشاطات التجارية و الخدماتية مؤخرا، سجل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا و لذلك ينبغي أن يكون نشاط أعوان الرقابة فعالا لتجنب تكرار نفس السيناريو."

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وكان وزير التجارة قد استهل زيارته لولاية برج بوعريريج بتفقد مؤسسة خاصة لصناعة الحلويات، حيث أشاد بالجهود المبذولة على مستواها و كذا نوعية المنتج و

نسبة الإدماج في المؤسسة التي تبلغ 90 بالمائة و اعتبرها "واحدة من المؤسسات التي استطاعت أن تقتحم الأسواق الأوروبية بفضل نوعية منتجاتها و كذا "مفخرة للجزائر."

وأسدى بعين المكان بعض النصائح لرفع حجم الصادرات من خلال اختراق أسواق دول أخرى كالدول الأفريقية و العربية.

كما قام وزير التجارة بزيارة مؤسسة خاصة لصناعة "الجيوممبرين" (غشاء صناعي مبطن قليل النفاذية يستخدم بشكل واسع في التطبيقات الجيوتقنية والهيدروليكية والبيئية) تعتبر الأولى من نوعها على مستوى أفريقيا، و أشار إلى أن نسبة الإدماج في المؤسسة "مقبولة"، متمنيا رفعها.

واعتبر كمال رزيق المؤسستين "نموذجين للشركات الناجحة و هما تلقيان كل الدعم و التشجيع لرفع حجم الصادرات و تقليص فاتورة الاستيراد. "

وقد قام وزير التجارة بمعاينة مخبر مراقبة النوعية و قمع الغش ببرج بوعريريج و أسدى تعليمات بضرورة تجهيزه ليدخل حيز الخدمة في أقرب الآجال.