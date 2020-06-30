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وكالة " كناص" للجزائر العاصمة: حملة تحسيسية حول الأرضية الرقمية "آرائكم"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 18:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات
وكالة &quot; كناص&quot; للجزائر العاصمة: حملة تحسيسية حول الأرضية الرقمية &quot;آرائكم&quot;

الجزائر  - تواصل وكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء على غرار جميع وكالات صناديق الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة الوصية لغاية 16 يوليو القادم الحملة التحسيسية حول الأرضية الرقمية "آرائكم"، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات الهيئة.

وأوضح البيان أن الحملة التي انطلقت يوم 21 يونيو الجاري لفائدة المواطنين ومستعملي القطاع توجه دعوة للدخول إلى هذه الأرضية عبر الرابط : www.araacom.mtess.gov.dz  من أجل الرد على الأسئلة والإشكاليات المطروحة والتكفل بانشغالات الزبائن.

وأشار ذات المصدر أن وكالة الجزائر "كناص" قامت بتمرير وعرض التطبيق الخاص بهذه التقنية الجديدة عبر كافة الشاشات المتوفرة في جميع المراكز التابعة للوكالة، كما قامت بتجهيز مكتب الاستقبال بجهاز الإعلام الآلي من أجل التعريف بالأرضية الرقمية والتعريف بمزاياها.

وأبرز أن هذه الأرضية في شقها الأول تتيح للمواطن فرصة للتعبير عن انشغالاته والإدلاء بآرائه الخاصة بالخدمات المقدمة من طرف قطاع الضمان الاجتماعي كما تتيح في شقها الثاني فرصة للخبراء، الأساتذة الباحثين ولممثلي المجتمع المدني لإيجاد الحلول وطرح وجهة نظرهم فيما يتعلق بالقطاع.

وأضاف المصدر أن المنصة رهان جديد عصري ورقمي أطلقها القطاع لتسييره بطريقة ممنهجة وعلمية لها صلة مباشرة بالمواطن من أجل بلورة رؤية مشتركة لتحسين الخدمة العمومية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 18:23
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وكالة " كناص" للجزائر العاصمة: حملة تحسيسية حول الأرضية الرقمية "آرائكم"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 18:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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