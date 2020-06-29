جراد يشرف على مراسم توزيع أكثر من 1.400 مسكن اجتماعي بتندوف

تندوف - أشرف الوزير الأول, عبد العزيز جراد, الثلاثاء, في ختام زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى ولاية تندوف, على مراسم تسليم مفاتيح 1.402 مسكن اجتماعي لفائدة سكان الولاية بحضور عدد من أعضاء الطاقم التنفيذي و ممثلي السلطات المحلية.

وتتوزع هذه السكنات على حيين, الأول و يحمل اسم "الوفاق" و الثاني "الوئام" وهي مجهزة بكل المرافق الضرورية والتهيئة الخارجية .

كما أشرف السيد جراد على اطلاق مشروع 257 تجزئة مخصصة للبناء و توزيع 753 اعانة في اطار البناء الريفي.

من جانب أخر قرر الوزير الأول تخصيص برنامج اضافي قوامه 300 سكن اجتماعي توجه للعائلات المعوزة, تستفيد منه العائلات التي تقطن الحي القصديري المتواجد في منطقة لطفي بوسط مدينة تندوف, الذي التقى بممثلين و استمع الى انشغالاتهم المطروحة.

بهذه المناسبة اوضح السيد جراد ان رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة للتكفل بمشاكل الساكنة بمناطق الظل والتي يبلغ عددها نحو 15.000 منطقة على المستوى الوطني.

و اكد ان الحكومة تتابع يوميا المشاريع المبرمجة لبعث الحركة التنموية في هذه المناطق سواء عن طريق التواصل المرئي عن بعد أو من خلال المتابعة الميدانية.

و اشار ان الدولة تعمل بكل جهد على "استرجاع ثقة المواطن",مذكرا ان البرنامج التنموي المسطر في برنامج الحكومة "طموح و كبير" يستحق التجنيد و تسخير كل الطاقات و الامكانيات على كل المستويات.

و فيما يتعلق بمشكلة التزود بالمياه التي طرحت في اطار هذه الزيارة، اكد السيد جراد ان الحكومة ستحرص على اتخاذ كافة التدابير المتاحة في هذا المجال، لضمان تموين المواطنين و كذا الفلاحين بالمياه.