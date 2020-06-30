تدشين سبعة مقرات شرطة بولاية باتنة

الجزائر - يشرف المدير العام للأمن الوطني، أونيسي خليفة، رفقة والي ولاية باتنة، توفيق مزهود، اليوم الثلاثاء على تدشين سبعة مقرات للشرطة، أنجزت بالولاية لدعم التغطية الأمنية لصالح المواطن وضمانا لأمنه وممتلكاته، حسب ما أورده بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن المقرات الجديدة تتمثل في المقر الجديد لأمن ولاية باتنة، مجمع مصالح الشرطة بعاصمة الولاية يضم الأمن الحضري السابع، فرقة البحث والتدخل ومصلحة شرطة البيئة والعمران، ومقر أمن دائرة كل من سقانة، أولاد سي سليمان، بوزينة، ومقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بتيمقاد ومقر الأمن الحضري الخارجي واد الماء.

وألحقت أيضا بهذه المقرات مرافق اجتماعية وسكنات وظيفية لتمكين الشرطي من أداء واجبه المهني في ظروف معيشية ملائمة، تحفزه على ترقية مستوى الخدمة العمومية للمواطن.

وشدد البيان على أن هذه الانجازات "مكاسب تعزز مستوى التغطية الأمنية بالولاية، التي وصلت نسبتها 100%، وتشمل 20 دائرة بالإضافة لعاصمة الولاية، مضيفا أنالمقرات الشرطية الجديدة "تدعم منظومة خدمات أمنية متكاملة، تقدمها مصالح الشرطة للمواطن، بداية من استقباله، والإصغاء له، والتكفل الفوري بانشغالاته، بمقاربة جوارية مجتمعية، وتتوفر على تجهيزات وتكنولوجيات حديثة تسمح بالحصول على الخدمات المأمولة في الآجال الممكنة".

كما ستساهم هذه المرافق الشرطية، إلى جانب الشركاء الأمنيين، في جهود "توفير الظروف الأمنية الملائمة للتنمية بالولاية، خاصة أن الولاية غنية بثرواتها المتنوعة ومواقعها الأثرية والسياحية".

وأكد البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني جهزت هذه المرافق "بروابط اتصالية عديدة لخدمة المواطن، منها الموقع الإلكتروني والصفحات الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، والخطوط الهاتفية المجانية 1548 وخط شرطة النجدة على الهاتف الثابت 17 والخط 104، ما يشكل حلقة تواصل قوية ودائمة تجسد فعلا تقريب الشرطة من المواطن".