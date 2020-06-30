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جراد يشدد على ضرورة استلام مشروع مركب ضخ المياه الصالحة للشرب في أقرب الآجال

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 11:10     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات
جراد يشدد على ضرورة استلام مشروع مركب ضخ المياه الصالحة للشرب في أقرب الآجال

تندوف- شدد الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, يوم الثلاثاء بولاية تندوف على ضرورة استكمال مشروع مركب ضخ المياه الصالحة للشرب واستلامه في أقرب الآجال.

وأكد السيد جراد لدى تفقده مشروع مركب ضخ المياه الصالحة للشرب بحيي "الوئام" و" الوفاق" في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى هذه الولاية الحدودية أنه "يتعين الإسراع في الأشغال لاستكمال ما تبقى من هذا المشروع واستلامه في أقرب الآجال".

وتبلغ رخصة البرنامج لهذا المشروع  760 مليون دج, وحددت مدة انجازه 24 شهرا ، ويتم ضمنه إنجاز خزانين بسعة 10.000 متر مكعب لكل واحد منهما, ومحطة الضخ, و9ر4 كلم من شبكة توزيع المياه بقطر 400 ملم, حسب البطاقة التقنية للمشروع.

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ويواصل الوزير الأول زيارته العمل لولاية تندوف بتفقد مشاريع تنموية بعدة قطاعات.

ويرافق الوزير الأول في هذه الزيارة وفد وزاري يتكون من وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسكن والعمران والمدينة والفلاحة والتنمية الريفية والتربية الوطنية والشؤون الدينية والأوقاف.

آخر تعديل على الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 11:23
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جراد يشدد على ضرورة استلام مشروع مركب ضخ المياه الصالحة للشرب في أقرب الآجال
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 11:10     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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