جراد يشدد على ضرورة استلام مشروع مركب ضخ المياه الصالحة للشرب في أقرب الآجال

وأكد السيد جراد لدى تفقده مشروع مركب ضخ المياه الصالحة للشرب بحيي "الوئام" و" الوفاق" في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى هذه الولاية الحدودية أنه "يتعين الإسراع في الأشغال لاستكمال ما تبقى من هذا المشروع واستلامه في أقرب الآجال".
وتبلغ رخصة البرنامج لهذا المشروع 760 مليون دج, وحددت مدة انجازه 24 شهرا ، ويتم ضمنه إنجاز خزانين بسعة 10.000 متر مكعب لكل واحد منهما, ومحطة الضخ, و9ر4 كلم من شبكة توزيع المياه بقطر 400 ملم, حسب البطاقة التقنية للمشروع.
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ويواصل الوزير الأول زيارته العمل لولاية تندوف بتفقد مشاريع تنموية بعدة قطاعات.
ويرافق الوزير الأول في هذه الزيارة وفد وزاري يتكون من وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسكن والعمران والمدينة والفلاحة والتنمية الريفية والتربية الوطنية والشؤون الدينية والأوقاف.