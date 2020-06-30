تربية: تعميم اللوحة الإلكترونية تدريجيا في المدارس و الثانويات -

رزيق يشدد على ضرورة إسناد مهمة المراقبة و قمع الغش ل75% من موظفي مديريات التجارة -

السيد جراد يؤكد من تندوف على ضرورة التكفل بالجانب الجمالي للسكنات -

جراد يشدد على ضرورة استلام مشروع مركب ضخ المياه الصالحة للشرب في أقرب الآجال -

الوزير الأول: كافة الإمكانيات متوفرة للتكفل بمناطق الظل عبر الوطن -

السيد جراد يؤكد عزم الدولة على دعم الصناعة التحويلية -

تندوف: الوزير الأول يتفقد مشروع المركز الثقافي الديني بحي تندوف لطفي -

تربية: الإعلان عن النتائج الأولية للامتحانات المهنية للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون الثلاثاء -

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو -

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو القادم -

وزير الصحة يشدد على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لمحاربة فيروس كورونا -

مذكرة تفاهم لتصدير 20.000 طن من حديد البناء إلى مالي والنيجر -

طاقة: تنصيب راشدي منادي على رأس لجنة ضبط الكهرباء و الغاز -

الصيد البحري: منح الدعم للمشاريع سيكون مرتبطا ببرنامج الحكومة لتنمية الشعبة -

الصين - الولايات المتحدة: حرب نفوذ من أجل إعادة ترتيب النظام العالمي -

الوزير الأول في زيارة عمل يوم الثلاثاء إلى ولاية تندوف -

''الملحمة الحمراء للمولودية'': كتاب يتبع خطوات النادي ذو 23 شهيدا -

رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد: لم يتم إلغاء كأس الجزائر بعد -

كورونا: 298 إصابة جديدة، 303 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة -