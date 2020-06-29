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وفاة عون حماية مدنية في عملية إخماد حريق بالقرب من المنطقة الصناعية بلارة بجيجل

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 17:25     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

الجزائر - - توفي عون حماية مدنية بولاية جيجل أثناء عملية إخماد حريق بقايا الحطب بالقرب من المنطقة الصناعية بلارة، حسب ما أورده اليوم الاثنين بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

ويتعلق الامر بالعريف بولملح رديل ، البالغ من العمر 43 سنة ، الذي تعرض لنوبة سقط على إثرها على الأرض أثناء عملية إخماد حريق بقايا الحطب بالقرب من محطة توليد الكهرباء بالمنطقة الصناعية بلارة، بالميلية (جيجل) ، حسب ما أوضحه البيان الذي أشار إلى انه "تم تقديم الإسعافات الضرورية للفقيد في عين المكان من طرف زملائه المتدخلين قبل أن يتم نقله للمستشفى المحلي بالميلية أين توفي هناك".

وأضاف البيان أن الفقيد، الذي التحق بصفوف الحماية المدنية سنة 2001 برتبة عون تدخل بالوحدة الثانوية "سيدي معروف"، كان مكلف أثناء عملية الإخماد بحماية وحراسة مجموعة من المولدات الكهربائية رفقة زميله  ، لمنع وصول ألسنة النار إليها.

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وفاة عون حماية مدنية في عملية إخماد حريق بالقرب من المنطقة الصناعية بلارة بجيجل
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 17:25     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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