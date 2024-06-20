الميزانية الإضافية لولاية الجزائر لنشاط سنة 2020 فاقت 175 مليار دج

وصادق أعضاء المجلس الشعبي لولاية الجزائر، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة العادية، على الميزانية الإضافية لنشاط سنة 2020 و التي حددت الإيرادات و النفقات بمبلغ إجمالي فاق 175.834.794.465 ،48 دج ، حيث تم تخصيص 73 % من هذه الميزانية لقسم التجهيز و الاستثمار أي ما يزيد عن 129 مليار دج مقابل 27 % منها لقسم التسيير أي ما يربو عن 46 مليار دج، حسبما جاء في تقرير اللجنة المالية.

وأكد رئيس المجلس الشعبي لولاية الجزائر، عبد الكريم بنور، أن "الصحة المالية لولاية الجزائر تسمح لها بإعطاء حلول و دعم المشاريع التنموية داخل وخارج العاصمة"، كما ثمن في السياق، البرنامج التنموي الموجه لمناطق الظل على مستوى العاصمة و مساعي تحسين الوجه الحضري لبعض الأحياء والطرقات والساحات العمومية.

وأضاف أن الميزانية الإضافية لسنة 2020 سمحت بتسجيل عديد المشاريع وتدعيمها، بدء ببرنامج التنمية المختلفة لمناطق الظل ودراسة ومتابعة أشغال انجاز محول على الطريق الاجتنابي الثاني نحو ملعب الدويرة ، اقتناء العتاد المدرسي لفائدة المؤسسات التربوية في الطور الابتدائي، تهيئة وترميم العيادات الجوارية في بوروبة و لاكونكورد وسارفونتاس و كذا أشغال تهيئة وترميم العمارات ببلدية بلوزداد ورد الاعتبار للعمارات الواقعة حول سوق الساعات الثلاثة ببليدة باب الوادي.

كما طالب السيد بنور، "بإعادة بعث مشروع المدينة المرنة" بالنظر إلى موقع الجزائر العاصمة قصد تمكينها من استخدام مواردها و التعامل مع الكوارث الطبيعية المختلفة.