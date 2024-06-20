Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الميزانية الإضافية لولاية الجزائر لنشاط سنة 2020 فاقت 175 مليار دج

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 14:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
الميزانية الإضافية لولاية الجزائر لنشاط سنة 2020 فاقت 175 مليار دج

الجزائر - قدرت الميزانية الإضافية لولاية الجزائر لنشاط سنة 2020 بأزيد من 175 مليار دج خصص 73 % منه لقسم التجهيز والاستثمار بما يفوق 129 مليار دج، حسبما أعلن عنه اليوم الاثنين خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي.

وصادق أعضاء المجلس الشعبي لولاية الجزائر، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة العادية، على الميزانية الإضافية لنشاط سنة 2020 و التي حددت الإيرادات و النفقات بمبلغ إجمالي فاق 175.834.794.465  ،48 دج ، حيث تم تخصيص 73 % من هذه الميزانية لقسم التجهيز و الاستثمار أي ما يزيد عن 129 مليار دج مقابل 27 % منها لقسم التسيير أي ما يربو عن 46 مليار دج، حسبما جاء في تقرير اللجنة المالية.

وأكد رئيس المجلس الشعبي لولاية الجزائر، عبد الكريم بنور، أن "الصحة المالية لولاية الجزائر تسمح لها بإعطاء حلول و دعم المشاريع التنموية داخل وخارج العاصمة"، كما ثمن في السياق، البرنامج التنموي الموجه لمناطق الظل على مستوى العاصمة و مساعي تحسين الوجه الحضري لبعض الأحياء والطرقات والساحات العمومية.

وأضاف أن الميزانية الإضافية لسنة 2020 سمحت بتسجيل عديد المشاريع وتدعيمها، بدء ببرنامج التنمية المختلفة لمناطق الظل ودراسة ومتابعة أشغال انجاز محول على الطريق الاجتنابي الثاني نحو ملعب الدويرة  ، اقتناء العتاد المدرسي لفائدة المؤسسات التربوية في الطور الابتدائي، تهيئة وترميم العيادات الجوارية في بوروبة و لاكونكورد وسارفونتاس و كذا أشغال تهيئة وترميم العمارات ببلدية بلوزداد ورد الاعتبار للعمارات الواقعة حول سوق الساعات الثلاثة ببليدة باب الوادي.

كما طالب السيد بنور، "بإعادة بعث مشروع المدينة المرنة" بالنظر إلى موقع الجزائر العاصمة قصد تمكينها من استخدام مواردها و التعامل مع الكوارث الطبيعية المختلفة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الميزانية الإضافية لولاية الجزائر لنشاط سنة 2020 فاقت 175 مليار دج
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 14:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.29

تعليق سحب الأموال للأشخاص المعنويين لتسهيل سحب الأجور والمعاشات للمواطنين

20.06.29

المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع برلماني دولي افتراضي حول مكافحة الإرهاب في سياق…

20.06.29

دعوة الشعب الصحراوي إلى "الوحدة الوطنية للتصدي لسياسات دولة الاحتلال المغربي"

20.06.29

وزارة التربية تكشف عن جدولي سير امتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط

20.06.29

والي الجزائر العاصمة: الانطلاق في مشاريع إنجاز السكن العمومي المدعم قبل نهاية السنة…

20.06.29

الميزانية الإضافية لولاية الجزائر لنشاط سنة 2020 فاقت 175 مليار دج

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.06.24

الصحراء الغربية: الهلال الأحمر الصحراوي يناشد الدول المانحة الاسراع في الاستجابة للاجئين

20.06.22

الخطوط الجوية الجزائرية: الانطلاق في عملية تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة سفر

20.06.24

سمير شعابنة يتسلم مهامه الجديدة كوزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالجالية الوطنية بالخارج

20.06.23

الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة

20.06.22

الشلف: تجربة نموذجية لزراعة شجرة الأرقان بالكريمية

20.06.25

برنامج عدل: إطلاق عملية جديدة لاختيار المواقع لفائدة 40 ألف مكتتب في الأيام القادمة